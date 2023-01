Certificazioni Cisco: un’opportunità per gli studenti del Polo

Consegnati i diplomi Cisco agli studenti del Professionale Servizi Commerciali Web Community Manager e del Tecnico Grafica e Comunicazione



Grosseto: Il 20 dicembre, nella sede di P.zza De Maria del Polo Bianciardi di Grosseto, la Dirigente Prof.ssa Barbara Rosini ha consegnato i diplomi della prestigiosa certificazione informatica Cisco ad alcuni studenti degli indirizzi: Tecnico Grafica e Comunicazione e Professionale dei Servizi Commerciali Web Community Manager.

Gli studenti avevano sostenuto gli esami, con esito positivo, lo scorso 25 ottobre.

Cisco Networking Academy Program è un programma formativo internazionale, ideato da Cisco Systems, leader mondiale in ambito di reti internet. Ogni anno un milione di studenti in 170 paesi partecipa al programma di certificazione informatica richiesto dalle aziende Ict (tecnologie dell’informazione e della comunicazione). Tale certificazione è pensata per accrescere le competenze tecniche in ambito Ict, per favorire l’occupazione delle persone e abilitare il collegamento con il mercato del lavoro.

Per gli studenti del Polo Bianciardi è un’opportunità che si concretizza durante le normali ore di lezione. Il Polo Bianciardi è centro di formazione Cisco dal 2017 grazie a due docenti interni, la Prof.ssa Donatella Leoni e il Prof. Michele Ranieri, che hanno l’abilitazione di istruttori Cisco, quest’anno sostenuti, nella gestione delle lezioni e degli esami, anche dalla docente di Informatica Daniela Iervolino.

Come ha dichiarato la Dirigente Barbara Rosini “Il possesso di specifiche certificazioni informatiche è fondamentale per chi si affaccia nel mondo del lavoro e avere l’opportunità, all’interno della scuola, di seguire corsi Cisco è un vantaggio non solo per gli studenti, ma per l’intera provincia di Grosseto”.