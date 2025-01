Centro trasfusionale, nel 2024 una crescita superiore al 3%

Nell’area grossetana in media una donazione in più ogni giorno. In crescita anche Orbetello

Grosseto: Tempo di bilanci per la Uoc Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Grosseto. Il 2024 si chiude con un incremento delle donazioni superiore al 3%, nonostante una flessione relativa al plasma, i donatori di sangue hanno complessivamente aumentato i numeri del 2023 in quasi i tutti centri.

In linea generale le donazioni sono passate da 10.669 a 11.029 con un incremento di 360 unità come se ogni giorno ne sia stata effettuata una in più rispetto al 2023. A Grosseto ne sono state effettuate 3.724 (erano state 3.443), in leggera flessione Massa Marittima 1.529 rispetto a 1.557 dell’anno prima, crescono Follonica 1.485 contro 1.269 e Castel Del Piano 1.309 contro 1.181. Follonica è l’unico centro dove è positivo il dato delle donazioni di plasma rispetto al 2023.

«Si tratta di un bilancio sostanzialmente positivo - dichiara Silvia Ceretelli, direttrice Uoc Immunoematologia e Medicina trasfusionale di Grosseto - il ringraziamento va a tutti i donatori, alle associazioni di volontariato e a tutti coloro che hanno promosso i valori della donazione come il Comune di Grosseto che ha effettuato una campagna mirata».

Dati in crescita anche alla Uosd Immunoematologia e Medicina trasfusionale di Orbetello, dove il 2024 si è chiuso con 2.167 donazioni rispetto alle 2.098. «Un ringraziamento a tutti i donatori, alle associazioni e allo staff del reparto. Il nostro ambulatorio - dichiara il direttore Luigi Destefano - ha effettuato inoltre circa 900 trasfusioni di sangue nel 2024 verso pazienti bisognosi».

Fra le novità organizzative a Grosseto, lo sportello donatori del centro trasfusionale dell’ospedale Misericordia è stato oggetto di una riorganizzazione. Le funzioni vengono garantite in altro ambiente della stessa sede. Durante la donazione le persone possono intrattenersi guardando il nuovo televisore donato dalla Humanitas Grosseto con alcuni contenuti video concessi dall’emittente Tv9 . Riguardo il centro trasfusionale di Follonica, rispetto ad alcune dichiarazioni imprecise, la Asl informa che il servizio resta garantito quattro giorni a settimana. «Riguardo la flessione delle donazioni del plasma - conclude la dottoressa Ceretelli - vogliamo confermare che l’Azienda è in attesa della fornitura di nuovi macchinari che potranno agevolare le procedure e che la situazione che si è venuta a creare non dipende né da scelte organizzative e tantomeno dalla generosità dei donatori».