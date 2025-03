Centro cittadino, ottima strategia della giunta Buoncristiani in tema di sicurezza

Follonica: Ottimo lavoro della giunta Buoncristiani in termini di contrasto al degrado e miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'intera città. La squadra di Governo si sta muovendo sulla giusta linea per quanto riguarda sia il commercio sia – più in generale - sulla cura di Follonica, entrambi aspetti molto importanti.

"In questo senso - afferma la coalizione di maggioranza in un comunicato stampa - per quanto riguarda la situazione di via Roma e di alcune vie circostanti - è già stato approvato un primo provvedimento che di fatto blocca temporaneamente l’apertura di nuove attività commerciali che potrebbero generare, per le loro caratteristiche, situazioni di degrado o scarsa sicurezza: sale giochi e centri scommesse, internet point, money transfer, money change, compro oro, macellerie e pollerie, commercio di vicinato di frutta e verdura, laboratori di friggitoria con annesso punto vendita, laboratori artigiani di produzione e vendita di prodotti alimentari etnici, attività che vendono materiale erotico o pornografico, lavanderie self service, commercio di vicinato tramite fondi con distributori self service, sia alimentari che non alimentari.

Nel frattempo si sta lavorando a un Regolamento di Polizia urbana, di cui Follonica purtroppo non ne è mai stata dotata, che dovrà entrare in vigore prima del 16 maggio, dopo il passaggio in commissione consiliare e l’approvazione in Consiglio comunale.

C’è bisogno di analizzare in modo più ampio il quadro in cui questi provvedimenti si inseriscono, cioè la volontà di garantire massima attenzione per la pulizia, la cura, la percezione della sicurezza e la vivibilità dell'intera città, dando priorità al centro, ma senza dimenticare gli altri quartieri cittadini.

Inoltre - conclude il comunicato - , in vista dell’estate sono già iniziati e in arrivo interventi relativi alla cura del verde, alle pinete, la piantumazione di nuovi alberi, così come azioni più strettamente legate alla sicurezza, come l’assunzione di nuovi agenti stagionali nella Polizia municipale.