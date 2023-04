Centenario Calvino, l'ambiente protagonista negli eventi di maggio

Castiglione della Pescaia: «Da gennaio ad oggi ho rilasciato decine di interviste a giornalisti italiani e stranieri che hanno voluto conoscere nel dettaglio il progetto messo a punto dall’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia per ricordare Italo Calvino nell’anno del centenario della sua nascita»



La sindaca Elena Nappi che segue in prima persona le politiche culturali del Comune costiero è soddisfatta di come stanno andando avanti sia i tre appuntamenti fissi mensili con le letture recitate e gli accompagnamenti musicali in onore di Calvino, che per il riscontro positivo sulle proposte in programma nell’ultimo fine settimana di aprile e per quelle previste a maggio.

«Dalle mie dichiarazioni – aggiunge la prima cittadina – sono arrivate recensioni davvero gratificanti per l’amministrazione comunale e per il paese, abbiamo messo sotto i riflettori dei media il nostro territorio e vederlo descritto con commenti così lusinghieri era l’obbiettivo da raggiungere e l’abbiamo centrato».

Sono molte le troupe televisive che in questi quattro mesi sono salite nel cimitero del capoluogo dove riposa Italo Calvino. Lo scrittore aveva scelto, appena visitata agli inizi degli anni ’70, Castiglione della Pescaia, come suo luogo del cuore ed aveva manifestato più volte ai familiari la volontà di rimanerci per sempre.

Gli appuntamenti con gli eventi calviniani nel mese di maggio saranno anticipati sabato 29 aprile alle ore 18:00 dall’inaugurazione dell’attesa mostra illustrata di caratura internazionale che è stata presentata agli inizi del mese di marzo a Bologna all’interno del Children's Book Fair, la fiera internazionale del libro illustrato per bambini, dal titolo "Eccellenze italiane. Figure per Italo Calvino". Nella saletta intitolata all’autore della Biblioteca comunale di piazza Garibaldi, la sindaca Nappi accoglierà il pubblico e gli addetti ai lavori che già stanno chiedendo informazioni su questo evento.

«Fra gli appuntamenti del cartellone dei 100 eventi dedicati al centenario della nascita di Italo Calvino – afferma la prima cittadina castiglionese – portiamo nel nostro paese uno dei più importanti contributi del momento all’artista da parte della cultura mondiale, una mostra composta da 60 opere di illustratori che si sono ispirati ai suoi libri».

«Nella città felsinea – spiega la sindaca Nappi – una giuria internazionale di esperti durante la Bologna Children’s Book Fair ha selezionato, fra migliaia di partecipanti al contest dedicato a Calvino, 30 illustratori emergenti insieme a 30 artisti affermati, un successo che sta per approdare nel nostro paese, un’esposizione che sarà accessibile sicuramente fino al 30 giugno, ma abbiamo già richiesto di poterla ammirare almeno per tutta l’estate».

Venerdì 5 maggio alle ore 18:00, orario d’inizio di tutti gli appuntamenti pomeridiani in programma nella Biblioteca Italo Calvino, sarà presentato dall’associazione Ottetto il libro “Calvino e il potenziale”, pubblicazione curata da Raffaele Aragona dove l’autore analizza il rapporto fra l’artista italiano ed il laboratorio francese Ouvroir de Littérature Potentielle di cui Calvino entrò a farne parte nel 1972. Domenica 7 maggio alle ore 19:00, ad ingresso libero fino esaurimento posti, il Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia proporrà lo spettacolo teatrale multimediale “Calvino incontra Pasolini”.Venerdì 12 gli attori del Teatro Studio metteranno in scena lo spettacolo “La strada di San Giovanni” tratto da una raccolta di storie autobiografiche di Italo Calvino pubblicate postume. Il 19 maggio sono in programma due appuntamenti dedicati a Calvino: al mattino, in piazza Orto del Lilli alle ore 10:00, si conosceranno i vincitori del “Premio Calvino per le scuole” che nei giorni scorsi una commissione composta dalla sindaca Nappi, dal dirigente scolastico Angelo Salvatore Costarella, dalla bibliotecaria Patrizia Guidi, dalla giornalista Francesca Ciardiello e dal managing director di Studio Kalimero marketing & comunicazione Marco Gasparri ha selezionato i migliori disegni realizzati dagli alunni della primaria e della secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Orsino Orsini; nel pomeriggio la saletta Calvino ospiterà la compagnia Anima Scenica con il reading dedicato ai bambini tratto da Fiabe Italiane. Venerdì 26, sempre all’interno della stessa location, Stefano Adami proporrà al pubblico una chiacchierata su “Calvino e l’ambiente”. Gli eventi di maggio si concluderanno sabato 27 presso il Torrione di Buriano dove l’attore Mauro Monni metterà in scena “La fantasia è un posto dove ci piove dentro”.