Cent'anni di Follonica: alla pista Armeni la storia degli spalti con Andrea Cordovani

Sabato prossimo, 10 dicembre, alle 18, prima della partita di Hockey, il giornalista sportivo Andrea Cordovani terrà un incontro per parlare della storia sportiva della città



Follonica. L'Hockey su pista è una delle grandi tradizioni sportive di Follonica e, in occasione del Centenario della città, sabato prossimo, 10 dicembre, alle 18, il giornalista sportivo Andrea Cordovani – direttore di Autosprint – terrà un incontro pubblico proprio alla pista Armeni, prima della partita Follonica-Lodi.

Cordovani è infatti uno degli autori del volume sul Centenario che è in corso di realizzazione e, per l'occasione, si occuperà dell'Hockey follonichese, affrontando l'argomento dal punto di vista non tanto dei successi dentro alla pista quanto, piuttosto, della “storia degli spalti”. Una realtà di provincia che ha saputo crescere fino ad arrivare alle tribune stracolme delle grandi competizioni. In occasione del primo secolo di Follonica, l'Amministrazione comunale ha deciso di sostenere alcuni progetti, dalla realizzazione di un docu-film alla pubblicazione di un volume di saggistica. I singoli autori e autrici che stanno portando avanti i vari progetti stanno organizzando incontri pubblici dove si parlerà, volta per volta, della visione della città e delle prospettive future. E ognuno di loro, in base ai propri ambiti di provenienza – che vanno dall'antropologia alla letteratura, passando per la cinematografia, lo sport o la storia – ha in programma delle lezioni con l'obiettivo di avvicinare le cittadine e i cittadini alle celebrazioni.

L'appuntamento di questo sabato è con Cordovani alle 18 nella sala Trofei della pista Armeni.