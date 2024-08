Cena di Classe dopo 33 anni dal diploma

Grosseto: «Eh già forse siamo una delle classi più affiatate di sempre, la 5B sperimentale elettronica, diplomati all’ITI nel 1991, dopo ben 33 anni, ci ritroviamo sempre almeno due volte all’anno, a Natale ed agosto, per ridere delle zingarate che facevamo tutti insieme fuori da scuola ma anche in classe». Così i ragazzi della 5B, che si sono ritrovati ancora una volta.



«Una tra tutti - continuano nel loro racconto -, a carnevale del 1990, in quarta, partimmo in 4, si uscì di nascosto dal professore, andammo a casa del Gucci a cuocere la pasta e la riportammo in classe, dopo essere passati a comprare le bibite, il prof di elettrotecnica si mise a ridere e mangio’ volentieri la pasta con noi.

Mentre a scuola una volta sfilammo le porte della classe le mettemmo a capanna e facemmo un corridoio fino alla cattedra di acclamazione del prof, roba da matti.

Si potrebbero raccontare un milione di ricordi per ridere da ora a Natale».

Nella foto: Emili Roberto, Gucci Emiliano, Lari Riccardo, Facchielli Emiliano, Di Matteo Massimo, Bettiol Fabio, Galeazzi Josè, Plomitallo Antonio, Paolucci Massimiliano, Galli Adriano, Bartoletti Silio. Assenti per altri impegni: Capecchi Giulio, Bartoli Leonardo, Biagetti Davide, Bargagli Gianni, Magnani Massimiliano, Bardi Francesco.