“Cefalonia” di Francesco Bianchi: nuovi riconoscimenti in vista della “Giornata della Memoria”

Il toscano Francesco Bianchi, scrittore già conosciuto con il suo romanzo “Il coraggio dei vinti”, vincitore del Premio nazionale Nicola Zingarelli, riceve un altro importante riconoscimento anche per il suo secondo libro pubblicato dalla storica casa editrice romana Armando Curcio Editore dal titolo “Cefalonia. L’ultima speranza”.

All’VIII edizione del Premio “Le parole arrivano a noi dal passato”, organizzata dall’Associazione culturale RinnovaMenti, l’autore è stato premiato con la “Menzione d’onore” per il testo di Cefalonia. Un riconoscimento che si unisce agli altri, già numerosi, come il Premio Publio Virgilio (Menzione speciale), il Premio Artisti per Peppino Impastato (Premio Speciale), il Premio internazionale 18 maggio (finalista) e il Premio Mangiaparole (Attestato di particolare merito).

In occasione della giornata della Memoria sono numerosi gli appuntamenti dello scrittore toscano tra cui segnaliamo Poggio a Caiano il giorno 25 gennaio alle Scuderie Medicee (ore 11:00), Pianezze (VI) il 26, Pozzoleone (VI) riservato alle scuole dell’IC Nove il giorno 27, La Spezia il giorno 28 con l’Associazione Partigiani sez. locale e a Pistoia il giorno 30.

“Solo confidando nella conoscenza dei fatti e soprattutto degli errori del passato” confida l’autore, “riusciremo a guardare il futuro con la consapevolezza di andare avanti escludendo le possibilità di tornare nei più foschi e bui periodi dell’umanità. L’attuale spinta ultra nazionalista e le guerre in atto, anche molto vicine a noi, ci confermano che non siamo mai al riparo dalla deriva autoritaria”.

“Prendiamo dunque spunto”, continua l’autore, “dalla giornata della Memoria e dagli ottant’anni dall’apertura dei cancelli di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa, per ricordare, commemorare e rinsaldare i principi antifascisti che ci appartengono”.