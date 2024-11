Cecinaturismo, partiamo ora

L’Amministrazione Comunale invita gli operatori turistici ad un incontro per parlare della prossima stagione turistica

Cecina: “Non è mai troppo presto per iniziare a programmare la stagione turistica”. L’assessora al Turismo Elena Benedetti ha messo in calendario un incontro pubblico rivolto agli operatori turistici per un confronto sulla prossima stagione turistica e per lavorare alla sua programmazione e pianificazione.

L’incontro è in programma giovedì 21 novembre alle ore 17 all’auditorium di via Verdi. Tra i temi che saranno affrontati anche quello dell’utilizzo dei social media per fini promozionali. Saranno inoltre presentate le proposte che sono al vaglio dell’Amministrazione Comunale per il prolungamento della stagione, sia per quanto riguarda gli eventi che le iniziative nell’ambito del turismo sportivo di cui Cecina è capofila per l’ambito turistico Costa degli Etruschi.

“L’estate è ovviamente il periodo di maggior lavoro ma non ci limiteremo a parlare di questo - assicura -. L’obiettivo è lavorare insieme, pubblico e privati, alla promozione di Cecina nel 2025, per allungare la stagione e per valorizzare quelle che sono le potenzialità e le ricchezze del nostro territorio. Siamo convinti che sia fondamentale lavorare in sinergia e unire le forze, in tutti i settori e nel turismo ancora di più. Lo abbiamo fatto per l’organizzazione del calendario eventi di Natale e intendiamo proseguire su questa strada”. Quindi l’appello dell’assessora al Turismo Benedetti alla partecipazione. “E’ molto importante la presenza a questo incontro di tutti coloro che operano nell’ambito turistico e di chi ha proposte e idee: è questo il momento per mettere tutto sul tavolo e iniziare a lavorarci, insieme”.