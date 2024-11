Cecina, in corso la campagna abbonamenti al De Filippo, rinnovi e nuove iscrizioni

Cecina: Al teatro De Filippo di Cecina quest’anno “ci si abbona alle emozioni”. La campagna abbonamenti per la stagione che partirà dal prossimo 26 novembre è in corso. Nove gli spettacoli in programma, oltre agli appuntamenti della rassegna Sconfinamenti, rivolta al pubblico più giovane, e del progetto Note Dinamiche, per un calendario di ricco e variegato fra prosa e danza che si svilupperà fino a maggio.

Fino a giovedì 7 possono rinnovare i vecchi abbonamenti mentre da venerdì 8 novembre la campagna è rivolta ai nuovi abbonati.

"Sottoscrivere un abbonamento - sottolinea il direttore artistico Alessio Pizzech - non significa soltanto partecipare agli spettacoli ma sostenere l'attività del nostro teatro come luogo di promozione sociale al pari di altri servizi. Quella che partirà dal 26 novembre sarà una stagione piena di spunti interessanti, molto variegata nell'offerta. L’invito che rivolgo è tutti è quello di fare un abbonamento alle proprie emozioni, a tutte quelle che vi susciteranno le nostre proposte".

Per info: 347 1303148, defilippoteatro@gmail.com