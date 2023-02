Cavalli protagonisti con la prima tappa del Campionato Toscano Endurance

Partenza domenica 5 febbraio, alle ore 8, dalla Tenuta del Fontino



Massa Marittima: Domenica 5 febbraio a Massa Marittima prende il via ufficialmente la stagione delle gare di endurance in Toscana con la prima tappa del Campionato regionale che vedrà la partecipazione di circa 25 binomi - cavalli e cavalieri - con staff al seguito per affrontare il percorso di gara che si snoda tra i comuni di Massa Marittima e Gavorrano.

L’endurance è uno degli sport equestri più diffusi che consiste in una corsa di resistenza su terreni di varia natura, dove si misurano le abilità del cavallo e del cavaliere, anche sulla base del tempo impiegato per la percorrenza del tracciato. Un elemento fondamentale dell’endurance è la costante attenzione alla salute del cavallo, che viene attentamente monitorato da una Commissione veterinaria prima e durante la gara.

L’evento, organizzato dalla locale associazione Centro Ippico Cavallo Maremma Asd con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e del Comitato Regionale Fise Toscana, prevede la partenza dalla Tenuta del Fontino, dove ha sede l’associazione e dove è previsto anche l’arrivo, nel pomeriggio, intorno alle 15 con le premiazioni presso le scuderie.

“Questa prima tappa maremmana del Campionato regionale di Enduro – spiega Chiara Bellini, presidente di Cavallo Maremma – impegnerà i partecipanti in un percorso che si svolge su due anelli segnalati, uno di 31 chilometri e uno di 21 chilometri, che si snodano tra i comuni di Massa Marittima e Gavorrano. Il percorso più lungo attraversa la Tenuta del Moscatello, i vigneti di Perolla e le aziende agrituristiche Campo Bargello e Monte Pozzalino, oltre alla Tenuta del Fontino, punto di arrivo e di partenza. I cavalieri dovranno affrontare cambi di fondo, strade bianche, sentieri di bosco, capezzagne, salite e discese. I tratti con asfalto saranno pochi e il passaggio, in quel caso, sarà monitorato dalla Municipale che garantirà la sicurezza”.

“Anche quest’anno abbiamo una bella partecipazione di giovani cavalieri –sottolinea ancora Chiara Bellini – con dieci iscritti under 21. Alcuni di essi sono addirittura alla loro prima gara, c’è quindi grande attesa.”

“Grazie all’importante lavoro che sta portando avanti l’associazione Cavallo Maremma – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura e al Turismo – ormai da 9 anni abbiamo l’opportunità e l’onore di ospitare nel nostro comune una gara importante come quella regionale che rappresenta una bella vetrina per promuovere la varietà e il fascino dei percorsi presenti nel territorio delle Colline Metallifere adatti al cavallo. Esprimiamo pertanto apprezzamento e ringraziamo gli organizzatori che ogni anno si impegnano al massimo per la riuscita di questa giornata e diamo il benvenuto a tutti i partecipanti”.