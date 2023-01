Castiglione L'Alternativa: "Giù le mani dalle tasche dei cittadini"

Castiglione della Pescaia: «In Consiglio Comunale - si legge nella nota dei consiglieri Aldo Iavarone e Ianetta Giannotti per L'Alternativa - è stato votato il diniego a togliere gli interessi e le more a quei cittadini che non hanno pagato le multe, non considerando il contesto attuale con le bollette alle stelle, l'inflazione che avanza e che determina maggiori costi sui prodotti alimentari e non, i costi attuali della benzina, la tassa sui rifiuti che questa Amministrazione ha aumentato l'anno scorso.

Poteva essere l'occasione da parte di un'amministrazione che, si vanta di essere di sinistra, di dare un segnale di sostegno ai ceti più disagiati che stentano, anche per la mancanza di lavoro invernale, ad arrivare a fine mese, ma così non è stato: il cittadino moroso deve pagare la multa più gli interessi.



Ci chiediamo: chi non ha potuto pagare 100 euro, ne può pagare 200? Il Sindaco si è giustificato dicendo che è educativo per i cittadini.



Allora ci chiediamo: é educativo spendere decine di migliaia di euro dei cittadini per tutti gli eventi? È educativo fare 5 volte i fuochi artificiali? E' educativo dare incarichi ai soliti noti quando in Amministrazioni ci sono professionalità in grado di fare quei progetti? E' educativo dare 6800 € al solito architetto per progettare un muretto lungo 10 metri e alto 1? È educativo fare eventi al Museo completamente gratuiti con i soldi dei cittadini? Potremmo continuare all'infinito ma per adesso ci fermiamo qui.



Noi chiaramente abbiamo votato contro. Sappiatelo - concludono Iavarone e Giannotti - quando tutto questo vi arriverà con la cartella esattoriale».