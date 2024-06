Castiglione della Pescaia, Scaramelli porta in Consiglio regionale il 'Caso Rocchette'

Depositata l’interrogazione che chiede l’intervento della Regione



Castiglione della Pescaia: “La Regione intervenga sul ripristino delle spiagge, il miglioramento delle infrastrutture e il supporto alle attività locali al fine di salvaguardare la vocazione turistica e il futuro di Castiglione della Pescaia”. A dirlo Stefano Scaramelli, presidente del gruppo Italia Viva, che ha presentato un atto affinché la Toscana solleciti il Comune di Castiglione della Pescaia a provvedere celermente per mettere in campo interventi decisi e concreti per ripristinare le spiagge e supportare le attività locali fortemente danneggiate.

“La spiaggia delle Rocchette a Castiglione della Pescaia è - spiega Scaramelli - una delle mete preferite dai turisti. Ogni anno migliaia di persone affollano questa splendida località per godere delle acque cristalline e delle spiagge dorate. I danni della violenta mareggiata che nei mesi scorsi ha colpito la costa maremmana con onde alte e venti fortissimi hanno devastato le spiagge, portando via metri di sabbia e danneggiando infrastrutture e stabilimenti balneari. La spiaggia delle Rocchette non è stata risparmiata e ha subito gravi danni in termini ambientali ed economici ma, nonostante la stagione turistica sia già iniziata, la spiaggia continua a trovarsi in condizioni critiche e di conseguenza le attività locali stanno soffrendo gravemente”.

Nell’interrogazione, nata dall’attenzione al tema di Franco Lippi, coordinatore locale di Italia Viva, Scaramelli sottolinea pure che l’intervento della piccola draga, che avrebbe dovuto ripristinare una parte della spiaggia, è stato un fallimento in quanto ha iniziato a lavorare in una zona dove la spiaggia era già presente, senza apportare alcun miglioramento significativo. A questo nell’atto si aggiunge anche “la situazione del porto, perennemente insabbiato che danneggia la locale flotta peschereccia e le famiglie che dipendono dalla pesca”.