Castiglione della Pescaia confermato "Comune rurale" 2024

Consegnata a Roma la bandiera "Spighe Verdi" della FEE



Castiglione della Pescaia: I Comuni rurali hanno la “Spiga Verde” come le località turistiche balneari hanno la “Bandiera Blu”. Il programma “Spighe Verdi”, sviluppato da FEE Italia - Foundation for Environmental Education in collaborazione con Confagricoltura, ha lo scopo di favorire lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente nei Comuni rurali, attraverso un sistema di certificazione volontario, collaudato in oltre 30 anni di esperienza internazionale con il programma “Bandiera Blu”.

Nel corso dell’incontro di stamani sono state consegnate al Comune di Castiglione della Pescaia le “Spighe Verdi” 2024.

Il Sindaco Elena Nappi ha ritirato la bandiera a Roma durante la cerimonia di consegna da parte della FEE nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, che ha assegnato 75 bandiere ai comuni di 15 regioni. La Toscana ha ottenuto otto riconoscimenti con Bibbona, Castellina in Chianti, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Gambassi Terme, Grosseto, Massa Marittima, Orbetello.

«Oggi più che mai abbiamo il dovere di difendere e sostenere le nostre produzioni agricole - afferma la prima cittadina Elena Nappi - sia per promuovere un turismo enogastronomico di qualità che da sempre contraddistingue il Made in Italy, che per tutelare la ricchezza e la varietà della nostra dieta mediterranea, riconosciuta patrimonio dell’umanità, ma minacciata sempre più spesso da grandi multinazionali del cibo omologato e ultraprocessato. Ci dobbiamo ricordare che la filiera agricola parte dal basso per abbracciare tutta la comunità e che il diritto a una sana alimentazione è un diritto di tutti, per questo dobbiamo sostenere la rete globale di contadini che difende il cibo sano e la salute dei cittadini di tutto il mondo. Il comune di Castiglione della Pescaia è anche tra i soci fondatori del Distretto Biologico della Maremma Toscana dove la tutela e la promozione dell’agricoltura biologica si coniugano con il recupero delle tradizioni, delle tipicità locali e dei valori della sostenibilità ambientale».

Per il Comune di Castiglione della Pescaia questo è il sesto anno consecutivo di partecipazione alla certificazione "Spighe Verdi", il riconoscimento nazionale conferito a tutti quei Comuni che valorizzano e investono sul proprio patrimonio rurale.

Oltre che località turistica balneare con la Bandiera Blu, Castiglione si conferma Comune rurale con la Spiga Verde. Per il territorio, il Programma Spighe Verdi è l’espressione concreta di quel processo di miglioramento che vede l'agricoltura non solo al centro della produzione di alimenti di qualità, ma anche protagonista di azioni sostenibili che vanno dalla difesa e conservazione del paesaggio, la tutela della biodiversità, la valorizzazione dei centri storici, lo sviluppo turistico e l'educazione ambientale, grazie alla fattiva collaborazione tra istituzioni, agricoltori e comunità locale.