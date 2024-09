Castiglione della Pescaia accoglie “Vino nel Borgo”

Castiglione della Pescaia: Torna a Castiglione della Pescaia “Vino nel Borgo”, la kermesse più apprezzata e attesa dagli amanti del vino. Sabato 7 e domenica 8 settembre a far da protagoniste per le vie del borgo medioevale, dalle 19:00 alle 24:00, saranno più di 25 aziende della provincia di Grosseto, pronte a far assaporare i migliori vini itineranti.

La manifestazione, patrocinata dal comune di Castiglione della Pescaia, è organizzata dall’associazione Bacco in Toscana che si adopera per la valorizzazione e promozione di vini e prodotti locali.

«Il format è consolidato - spiega Luca Papalini, presidente di Bacco in Toscana -, acquistando i bicchieri i visitatori avranno diritto alla degustazione di vini delle più prestigiose aziende vinicole del territorio, dai classici morellini a quei vini più innovativi e moderni. I produttori saranno ben contenti di dare spiegazioni e raccontare curiosità sui vini offerti, e nei ristoranti sarà possibile trovare piatti da abbinare ai vini delle aziende partecipanti. Presso la "Cantina di Vino nel Borgo", in via dell’Ospedale, sarà possibile anche acquistare i vini in degustazione».

L’evento, nato nei primi anni 2000, ha subito riscosso un grande successo tanto da diventare un appuntamento fisso di fine estate per Castiglione della Pescaia, sospeso solo durante i difficili anni della pandemia Covid.

Passeggiando per le vie del borgo medievale i visitatori potranno immergersi in un'esperienza unica, degustando calici di vino e godendosi le bellezze del territorio al tramonto.

«Siamo felicissimi del ritorno di questo evento - dichiara la sindaca Elena Nappi - tanto apprezzato da turisti e cittadini che valorizza una delle grandi eccellenze del nostro territorio come il vino. I prodotti enologici accompagno la storia del comune di Castiglione della Pescaia che nasce proprio come luogo dedito al mondo agricolo che ancora oggi, grazie ad importanti cantine ed una miriade di piccoli produttori locali, è protagonista di questo settore in grande espansione a livello nazionale ed internazionale. “Vino nel borgo” unisce le peculiarità enologiche con quelle culturali e storiche attraverso le quali vogliamo sviluppare e promuovere un turismo diverso da quello balneare classico, che possa essere valorizzato fuori dalla stagione estiva».