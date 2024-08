Castiglione: Da CCIAA un bando per il sostegno delle imprese di vicinato

Comune di Castiglione della Pescaia sensibilizza le attività del proprio territorio a partecipare

Castiglione della Pescaia: Supportare la crescita dei negozi di vicinato e dare nuovo slancio economico alle imprese del territorio. È questo l'obiettivo del bando pubblicato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, rivolto alle attività di vendita al dettaglio, ristorazione e somministrazione. L'Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia è pronta a sensibilizzare le realtà locali invitando le attività del proprio territorio, botteghe e ristoranti, a partecipare al bando presentando domanda.

«Volevo ringraziare la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno - dichiara la sindaca Elena Nappi - per questa importante opportunità nei confronti delle aziende del territorio perché la collaborazione tra pubblico e privato è diventata necessaria ed indispensabile per la buona riuscita dei progetti messi in campo per la promozione e la digitalizzazione delle proprie attività. Una serie di possibilità che proiettano i nostri operatori commerciali verso quel mondo all’avanguardia e tecnologico che oggi la società impone per essere al passo con i tempi e che nessuno può permettersi di ignorare se vuol continuare, o ritornare, ad essere competitivo e concorrenziale».

La CCIAA con questo bando ha stanziato 60mila euro a favore di micro, piccole e medie imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi di vicinato, ristorazione e somministrazione, che saranno erogati, fino ad un massimo di 3000 euro, come contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute per acquisto di attrezzature e software, spese di promozione, comunicazione e pubblicitarie, innovazione e digitalizzazione della propria attività, servizi di digital marketing, corsi di formazione per incrementare la visibilità dell’esercizio, implementazione dei sistemi di sicurezza.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 fino alla data di presentazione della domanda di partecipazione che dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica tramite il sito www.registroimprese.it fino al 29 novembre 2024, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.