Case Brancazzi: "Il Comune ha presentato da tempo il progetto che doveva"

Albinia: Il Comune di Orbetello, con il Sindaco Andrea Casamenti, chiarisce la posizione in merito alla vicenda Case Brancazzi.



«Successivamente alla riunione tenutasi presso la Prefettura in data 18 gennaio 2024, il Comune - si legge - con nota n. 6798 del 5 febbraio 2024 provvedeva ad inviare all’Amministrazione Militare un progetto di massima per la realizzazione di una viabilità alternativa che consentisse il collegamento diretto tra gli abitanti di Albinia e Case Brancazzi, al fine di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in quella zona.

L’Amministrazione Militare rispondeva non concedendo alcuna autorizzazione né comunicando l’avvio di cessione della parte demaniale al Comune ma facendo presente la necessità di estendere, a cura della Prefettura, la convocazione della prossima videoconferenza oltre che lo Stato Maggiore della Difesa ed alla Direzione Generale dei Lavori in conoscenza altresì all’Agenzia del Demanio competente per territorio, in modo da considerare, preventivamente, la sussistenza dei presupposti tecnico-amministrativi su cui fondare un eventuale procedimento di dismissione e, quindi, cessione della citata aliquota demaniale al Comune.

In considerazione di quanto sopra, l’Amministrazione Militare faceva presente come fosse evidente che in mancanza dei citati presupposti non fosse possibile autorizzare quanto richiesto dal Comune.

In data 29 marzo 2024 il Sindaco con nota prot. 15869, agli atti, verificando che ancora non vi erano stati sviluppi ulteriori per la risoluzione della vicenda inviava allo Stato Maggiore dell’Aereonautica e per conoscenza alla Prefettura sollecito di una risposta concreta alla pratica in essere.

Ad oggi tutto quello che l’Amministrazione Comunale poteva presentare in termini progettuali è stato presentato ufficialmente e restiamo in attesa che la Prefettura attivi come fatto presente dall’Aereonautica Militare, una apposita ulteriore riunione con la convocazione oltre che dello Stato Maggiore della Difesa e della Direzione Generale dei lavori anche dell’Agenzia del Demanio competente per territorio; quest’ultima necessaria, a quanto scritto da parte dell’Amministrazione Militare, per poter dare positivo riscontro alle richieste del Comune di Orbetello.

Rimaniamo quindi in attesa della eventuale convocazione della riunione da parte della Prefettura garantendo come sempre la massima disponibilità da parte del Comune che si è già impegnato a sostenere economicamente un intervento di collegamento, realizzabile solo e soltanto dopo la cessione della porzione di terreno da parte dell’Aereonautica militare al Comune medesimo».