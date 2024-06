Casa della Salute, Partito Democratico ha celebrato con un evento molto ben partecipato

Argentario: Il 31 maggio il Partito Democratico ha celebrato con un evento molto ben partecipato, le ragioni e l’opportunità che la presenza della Casa della Salute porterà al territorio dell’Argentario e non solo. La casa di comunità rappresenta un tassello di quello che sarà il modello toscano della medicina territoriale, ovvero una rete interconnessa di prossimità e di continuità per il cittadino. La casa di comunità rappresenterà il punto unico di accesso per i cittadini dove troveranno risposte ai loro bisogni sia sanitari che sociali e assistenziali.





La Regione Toscana sta attuando l’integrazione sociosanitaria per cui nella casa di comunità troveremo medici di medicina generale, infermieri di comunità, assistenti sociali e anche gli psicologi, vista la legge regionale che istituisce lo psicologo di base. Inoltre saranno presenti specialisti territoriali. Tutti servizi che adesso vengono erogati per buona parte in strutture fisicamente distanti dal nostro Comune e sarà al servizio non solo dell’Argentario ma anche del territorio limitrofo.

La casa di comunità viene costruita tramite l’interlocuzione della Asl e dei sindaci del territorio: questo è ovviamente fondamentale perché in questo modo potranno essere evidenziate ancor meglio le necessità sociosanitarie del bacino di utenza. Uno dei punti di forza della casa della comunità sarà la presa in carico dei pazienti cronici, il cui numero è destinato ad aumentare a causa dell’inversione della piramide demografica che affligge il nostro Paese e soprattutto la nostra Regione. Inoltre, con l’assistenza domiciliare integrata e grazie alle tecnologie innovative la casa può divenire il primo, e anche il miglior, luogo di cura per moltissimi pazienti.

La casa di comunità potrà davvero diventare un fiore all’occhiello di innovazione, tecnologia, sanità pubblica e universale. Per questo motivo il PD si è battuto e si batterà a tutti i livelli per garantire che la struttura sia realizzata e sia funzionante nel minor tempo possibile: sostenere la sanità pubblica è nel dna del nostro partito e rappresenta uno dei più grandi discrimini tra noi e la Destra. Parlare di sociale e di sanità è parlare di esigenze prossime al bisogno dei cittadini e per questo per noi la casa della comunità è la vera e propria Casa del Popolo: non la casa delle feste, ma la casa della salute.

Per questo al fianco del Partito Democratico dell’Argentario si è schierata la federazione provinciale, con il delegato alla sanità Rodolfo Bassi, si è schierata la massima rappresentanza istituzionale grazie alla presenza e al contributo dell’On. Marco Simiani e della consigliera regionale Donatella Spadi, dirigente medico prima ancora che membro della commissione sanità ed aree interne nell’assise regionale, che ha portato all’interno del percorso politico anche la sua capacità e capacità e consapevolezza professionale.

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la delegata all’assemblea nazionale PD, Lauretta Bianchi, e la segreteria locale di Guido Dubbiosi e Veronica Bracci.

A rivendicare la volontà e la tenacia dell’opera, è sceso in campo l’ex sindaco Franco Borghini, il quale ha ricordato quando su questa opera la sua Giunta abbia lavorato. Approfittando dell’occasione, Borghini ha delineato anche parte delle iniziative politiche intraprese durante il suo mandato, soprattutto quelle sollecitate dal Partito Democratico.

La presenza di cittadini e rappresentanti di associazioni operanti nel sociale e sanitario, medici e farmacisti che con i loro interventi hanno fatto sì che si creasse un momento di domande e risposte molto partecipato moderato da Matilde Giovani.

L’on. Simiani, nel suo lavoro di ascolto e sinergia con ogni territorio rappresentato, ancora una volta ha espresso nei nostri confronti un segnale di attenzione particolare. L’on. ha spiegato il rapporto tra opere pubbliche e PNRR, spaziando tra l’attualità e le sue attività da parlamentare grazie al suo ruolo di capogruppo in commissione Lavori Pubblici e segretario della commissione sulle Ecomafie.

Siamo orgogliosi dell’evento e della sua riuscita: abbiamo ancora una volta scavato il solco tra il Partito Democratico ed altri partiti nella scelta delle battaglie da combattere: per noi le persone ed il loro benessere arrivano prima del superfluo, perché preoccuparsi del sociale non significa praticare assistenzialismo ma avere cura delle persone.