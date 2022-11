Caro bollette: passata all'unanimità una mozione per stanziare aiuti

La mozione presentata dalla minoranza è passata all'unanimità. Il consiglio chiede di valutare in sede di analisi di bilancio preventivo, e del suo passaggio in commissione, i procedimenti atti a finanziare con risorse comunali le misure volte al contenimento dell'impatto del caro bollette sui nuclei familiari follonichesi più in difficoltà



Follonica: Il Consiglio comunale di Follonica questa mattina ha votato all'unanimità una mozione per lo stanziamento di contributi a favore dei cittadini e delle cittadine di Follonica per contrastare il caro bollette. La mozione è stato frutto di un accordo tra maggioranza e minoranza.

Con questa mozione rivolta al sindaco Andrea Benini e alla presidente Francesca Stella, il Consiglio chiede di valutare in sede di analisi di bilancio preventivo, e del suo passaggio in commissione, i procedimenti atti a finanziare con risorse comunali le misure volte al contenimento dell'impatto del caro bollette sui nuclei familiari follonichesi più in difficoltà, attraverso l'estensione della platea beneficiaria.

Si chiede inoltre di sollecitare la Giunta regionale e il Governo nazionale, anche tramite i canali istituzionali (come l'Anci), a stanziare fondi straordinari per l'emergenza energetica. La mozione è stata presentata per trovare dei sostegni ulteriori, rispetto a quelli già previsti dal Governo ma anche dal Comune di Follonica stesso, per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e dei combustibili fossili, registrati negli ultimi mesi per effetto della guerra in Ucraina e della speculazione finanziaria.

Quanto richiesto dal consiglio andrebbe a sommarsi ai contributi a fondo perduti stanziati dallo Stato e quelli, stanziati dal Comune di Follonica, messi a sistema dal Coordinamento delle Opere Caritative, dai servizi sociali e dalle cooperative sociali a favore delle famiglie indigenti. Non solo: ci sono poi i contributi comunali, che presto verranno erogati, per l'acquisto dei pannelli fotovoltaici plug and play che abbattono del 20 percento il costo dell'energia.