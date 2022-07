"Caravaggio, tra Pasolini e Petrolini" all’Orto Botanico di Porto Ercole

Porto Ercole: Nell’ambito della rassegna “I notturni teatrali” che si sta svolgendo all’Orto Botanico Corsini di Porto Ercole è in programma martedì 2 agosto alle ore 21.30 una serata dedicata a Caravaggio. L’evento, ideato e condotto da Stefano de Majo, è un percorso di arte, teatro, letteratura tra Caravaggio, Pasolini e Petrolini, vite al limite, tra luci ed ombre, tra vortici oscuri e ascese straordinarie, personalità anticonformista che hanno lottato contro pregiudizi ed emarginazione.



Le musiche dal vivo saranno interpretate da Emanuela Boccacani, le coreografie di Caterina Cianchetta e Valerio Ceccarelli.





Stefano de Majo, laureato in giurisprudenza, autore e attore teatrale umbro, si è formato alla scuola di recitazione di Anna D’Abbraccio. Coinvolgente nelle sue performance teatrali, per la sua mimica, fisicità scenica e il costante dinamismo che pervadono l’intera esibizione sul palco. Ha un notevole background acquisito nel mondo del palcoscenico. E’ stato diretto da Gastone Moschin in rappresentazioni in cartellone nella stagione del Teatro Stabile dell’Umbria, e nelle stagioni del Teatro dell’Orologio di Roma e del Teatro Tirso di Roma con “ Ma non è una cosa seria” di Pirandello e “ Piccola Città” di Thorton Wilder. Ha recitato tra gli altri con Edoardo Siravo e Vanessa Gravina in “Don Giovanni”, con Francesco Salvi e Fabio Bussotti in “Francesco, giullare di Dio” e una collaborazione con Ben Gazzara in “Ascolta! Il nemico non tace”, con Riccardo Leonelli “ Gli Innamorati” di Goldoni, “Sull’amore e nient’altro”, “Ecce Sketches”, “Gli amanti di Roma”. E’ stato Romeo in “Giulietta e Romeo” di Shakespeare, Laerte in “Amleto” di Shakespeare.