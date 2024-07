Carafa difende il titolo, battuto Santacroce, grande serata di boxe targata Rosanna Conti Cavini

Grosseto: Giuseppe Carafa si conferma campione italiano dei pesi leggeri. Il pugile pugliese ha difeso il titolo in una entusiasmante serata grossetana, riuscendo a prevalere sullo sfidante, il goriziano Francesco Santacroce. Match entusiasmante, lottato fino all’ultima ripresa, i due pugili hanno dato vita ad uno spettacolo di vera boxe, il verdetto dei giudici non unanime 97/94 - 97/93- 95/95.





Non è mancato in ogni caso lo spettacolo nell’evento organizzato dalla promoter internazionale Rosanna Conti Cavini. Eleganza, stile e competenza, hanno accompagnato la serata grossetana, con piazza Dante pronta ad accogliere un grande avvenimento. Numerosi gli appassionati di pugilato accorsi nella centralissima piazza per assistere alla grande notte di pugilato. In prima fila oltre alle istituzioni, con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport onorevole Fabrizio Rossi che hanno presenziato all’evento e il consigliere provinciale Ciro Cirillo

Sul ring maremmano, oltre al titolo italiano dei pesi leggeri, sono andati in scena altri match. Nel sottoclou, a livello professionistico, si sono confrontati nei pesi massimi Miguel Bachi che ha vinto per ko alla seconda ripresa contro George Ezeki. Ad aprire la serata gli incontri dilettantistici, con gli atleti della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, del presidente Fabrizio Corsini, che si sono messi in mostra con buone prestazioni.

Vittoria per Serjani, Duranti Tambelli e Franci ,Sama’ Luca e Capuano nonosatante le ottime prestazionisono usciti sconfitti.

L’evento sportivo si è intrecciato con la moda e la musica, per una serata che è stata spettacolo a trecentosessanta gradi. Due le sfilate di moda: una con gli abiti abiti cuciti dalle allieve del Centro Formazione Moda di Grosseto, l’altra basata su occhiali a tema sportivo grazie al contributo dell’Ottica Ricasoli. Non è mancato neanche il tocco musicale, a impreziosire la serata con la presenza del cantautore grossetano Paolo Tenerini. Due i brani presentati: “Meraviglia” e “23 giorni”. Ancora una volta l’organizzazione Rosanna Conti Cavini non ha tradito le attese, riservando a Grosseto una serata speciale di sport, moda, musica e spettacolo. La promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, la manager Monia Cavini e Fabrizio Corsini, presidente della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, ringraziano Comune e Provincia di Grosseto per la sensibilità mostrata nei confronti dell’evento, oltre a tutti i partner dell’evento, dagli sponsor a coloro che hanno curato la parte di intrattenimento in grado di affiancare l’evento sportivo, fino ad arrivare al Centro Commerciale Naturale che ha allestito vetrine a tema collegate a “Grosseto Boxing Night”, una serata davvero speciale.