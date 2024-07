Cappuccetto rosso arriva nella riserva naturale del Parco della Maremma

La compagnia Zaches Teatro mette in scena la celebre fiaba sul sentiero faunistico A6 per la rassegna “Parco aperto plus”. L'appuntamento è domenica 21 luglio alle ore 18.30; Da Alberese, per raggiungere il luogo dello spettacolo una passeggiata di 15 minuti.



Grosseto: Cappuccetto rosso torna nel bosco o, meglio, nella macchia mediterranea, domenica 21 luglio con la compagnia Zaches Teatro. È una messa in scena della fiaba, infatti, quella che la pluripremiata compagnia teatrale proporrà agli spettatori per il terzo appuntamento di “Parco aperto plus”, la rassegna di eventi promossa e organizzata dal Parco naturale regionale della Maremma con la collaborazione di Ad Arte Spettacoli .

L'appuntamento è alle 18.30 lungo il sentiero faunistico A6; attorno al pubblico, immerso nel bosco e seduto su cuscini, azioni i personaggi della fiaba di Cappuccetto rosso, portati in scena da Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti, accompagnati dalla musica dal vivo di Cristina Petitti (alla viola) e Zampetti (percussioni ). Le note si mescolano alla narrazione di una bizzarra cantastorie che guida gli spettatori lungo il dipanarsi della vicenda. Il viaggio di Cappuccetto rosso è ripercorso dal pubblico che vive, insieme agli interpreti, la scoperta della paura, della solitudine, del dolore, ma anche la sorpresa degli incontri inattesi. In un connubio di vari linguaggi artistici, nell'opera che vede Luana Gramegna alla regia e alla drammaturgia, si incontrano narrazione, danza, teatro di figura e musica dal vivo, dando vita a un delicato equilibrio che ha il dono di immergere gli spettatori grandi e piccoli nella celebre vicenda e di farlo in modo ancora più suggestivo grazie a una performance pensata per il luogo in cui viene rappresentata.

Informazioni utili. L'inizio dello spettacolo è alle ore 18.30 di domenica 21 luglio, con ingresso dalle 18 dall'itinerario faunistico A6 del Parco naturale regionale della Maremma. Dopo aver lasciato l'auto ad Alberese (Grosseto), occorre proseguire a piedi per la strada del Cimitero (sul lato sinistro della chiesa di Alberese) per circa 500 metri finché non si incontra l'indicazione per l'itinerario A6 e la bacheca informativa . Quindi, girare a destra e continuare a seguire le indicazioni. Il tempo di percorrenza è di circa 15 minuti. Grado di difficoltà: basso. Si consiglia di indossare pantaloni lunghi e scarpe chiuse, e di portare con sé il repellente anti-zanzare. Allo spettacolo si assiste seduti su cuscini.

Biglietti. Il costo del biglietto per “Cappuccetto rosso” della rassegna “Parco aperto plus” è di 10 euro (più diritti di prevendita) ed è acquistabile su www.ticketone.it .

Prossimi appuntamenti . La rassegna “Parco aperto plus” prosegue martedì 30 luglio con Simone Cristicchi e Amara in “Torneremo ancora. Concerto mistico per Battiato”; con i concerti dell'Orchestra Città di Grosseto (3 agosto e 24 agosto), di Dardust (13 agosto) e di Tosca (29 agosto). Tutto il programma e le informazioni su https://parco-maremma.it/ .

(foto di scena di Giorgio Meneghetti)