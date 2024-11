Capalbio: torna il doposcuola gratuito alla biblioteca comunale

Capalbio: Tutto pronto per “Biblioteca libera tutti”, il doposcuola gratuito promosso dal Comune di Capalbio in collaborazione con la Biblioteca comunale “La Piccola”. Il servizio è dedicato ai bambini e alle bambine dai sei ai dieci anni e ai ragazzi e alle ragazze dai dieci ai quattordici anni. “Torna un’attività – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla Scuola – che non solo supporta i giovani nello studio e favorisce la socializzazione, ma aiuta anche le famiglie nella gestione dei figli e nel coniugare la vita con il lavoro. Auspichiamo che anche quest’anno il servizio registri tanta partecipazione da parte dei giovani studenti”.

Le attività si svolgeranno nella biblioteca capalbiese tutti i giovedì, dalle 16.30 alle 18.30 (per i bambini dai 6 ai 9 anni), e tutti i sabati, dalle 9.30 alle 12.30 (per i ragazzi dai 10 ai 14 anni).

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo bibliotecacapalbio@gmail.com oppure chiamare il numero 0564 1837431.