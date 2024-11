Attualità Capalbio: ecco il bando per i canoni di locazione 9 novembre 2024

9 novembre 2024 149

149 Stampa

Redazione

La domanda per l’ottenimento dei contributi dovrà essere presentata entro il 2 dicembre 2024 Capalbio: È stato pubblicato sul sito del Comune di Capalbio il bando per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione per il 2024. La domanda dovrà essere presentata entro il 2 dicembre 2024.Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio: www.comune.capalbio.gr.it. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Capalbio: ecco il bando per i canoni di locazione Capalbio: ecco il bando per i canoni di locazione 2024-11-09T13:45:00+01:00 88 it Capalbio: ecco il bando per i canoni di locazione. La domanda per l’ottenimento dei contributi dovrà essere presentata entro il 2 dicembre 2024 PT1M /media/images/Capalbio-comune-municipio-1.jpg /media/images/thumbs/x600-Capalbio-comune-municipio-1.jpg Maremma News Capalbio, Sat, 09 Nov 2024 13:45:00 GMT