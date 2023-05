Cantieri e professionalità, le attività formative di ANCE Grosseto

Grosseto: Su iniziativa dell’ANCE Grosseto continuano le attività formative relativamente alle figure tecniche del cantiere di elevata professionalità.

I corsi, organizzati dalla Scuola Edile Grossetana, si rivolgono ad un’ampia platea di interlocutori, che spazia dagli imprenditori o loro tecnici in aziende iscritte alla Cassa Edile, ai liberi professionisti, per approfondire tematiche operative tecniche ed economiche, nell’ambito delle costruzioni edili, in particolare nell’impresa e nel cantiere.

Il prossimo corso è finalizzato alla Direzione di cantiere.

Gli incontri verteranno sulla gestione operativa del cantiere che affronta – con approccio pratico e concreto – le principali problematiche ricorrenti, sia in ambito edile che in ambito infrastrutturale, illustrando con esempi concreti di applicazioni sul campo soluzioni efficaci a seconda di vari contesti, rilasciando strumenti operativi e modelli di immediata utilità.

Il corso proposto è svolto da esperti della materia e sarà suddiviso in moduli sui seguenti argomenti:

il Direttore di cantiere competenze e responsabilità/gestione dei documenti;

start-up di cantiere: pianificare cosa/come/risorse/tempi/costi;

la cantierizzazione: cantiere e progetto/Casi di studio;

gestione acquisti/controllo lavori;

controllo tempi/produzioni/costi;

la chiusura dei lavori: prove/controlli/collaudi/Casi di studio

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla segreteria della Scuola Edile Grossetana ovvero all’ANCE Grosseto.