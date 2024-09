Campionato Italiano Vaurien ed Europa Cup RS500 a Follonica

Follonica: La Lega Navale Italiana di Follonica presenta due prestigiosi eventi velici che si svolgeranno nel week end del 6 settembre: il Campionato Italiano Vaurien e la tappa italiana dell’Europa Cup RS500.

Le gare vedranno la partecipazione dei migliori equipaggi provenienti da tutta Italia e da molti Paesi europei, che si contenderanno la vittoria finale.

Le due regate saranno propedeutiche al Mondiale RS 500, che la Città del Golfo ospiterà nell’estate del 2025.





“Siamo molto lieti e orgogliosi di patrocinare eventi di portata globale come questi – afferma il Sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani – e colgo l’occasione per ringraziare la Lega Navale Italiana di Follonica che da sempre si impegna a sviluppare e promuovere lo sport della vela, permettendo alla nostra città di assumere un notevole ruolo a livello nazionale e internazionale nel mondo della vela”.

L’appuntamento per la cittadinanza e per tutti gli appassionati è fissato per venerdì, sabato e domenica prossimi per dare il proprio supporto ai partecipanti e condurli alla vittoria finale.