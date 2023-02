Campionato a squadre di biliardo: Montefiascone non si iscrive

Montefiascone: Lo storico Circolo di Montefiascone non si iscrive, 2 formazioni di Tarquinia ed una di Viterbo. Questi i numeri in salsa viterbese con cui prenderà il via durante il fine settimana l’Edizione 2023 del Campionato regionale a squadre di biliardo riservato a giocatori di 1, 2. 3 Categoria.

23 le squadre ai nastri di partenza suddivisi in quattro pool preliminari (sei squadre iscritte nelle A, nella B, nella D e cinque nella C). Le prime direttamente ai quarti di finale, seconde e terze allo spareggio ottavi. Nel Girone A sono stati inseriti il Biliardo Club Viterbo (Massimiliano Ambrogi, Ruggero Sensi, Farncesco Biancucci, Simone Capati, Renato Di Martino, Mario Pessina, Alessandro Quami, Antonio Di Paolo, Marcello Fornicoli, Massimo Frontoni, Giuseppe Misuraca, Rodolfo Sonno) ed i Cavalli Alati Blue di Tarquinia (Antonio Carra, Lucio Celli, Antonio Ginestra, Luigi Bonica, Renato Bumma, Marcello Gelli, Vincenzo Maneschi, Osvaldo Mencarelli, Vittorio Renzi, Massimiliano Bernacchia, Marcello Clementucci, Luigi Crescia). I quattro Circoli avversari saranno il Club’93 di Roma, il New King di Ostia, i Grifoni blu di Ladispoli e la Palestra del Biliardo di Roma. Cavalli Alati Red (Ferruccio Salsa, Roberto Sileoni, Stefano Vinci, Maurizio Benedetti, Angelo Corridoni, Adriano Micarelli, Claudio Monti, Alessio Nicolini, Roberto Ortenzi, Stefano Conti, Salvatore Flumini) nel B. Avversari di turno i Circoli Effetto 13 di Guidonia Montecelio, Taranto Sport di Roma, Tito Labieno di Roma, I Grifoni Celesti di Ladispoli, King D’Artagnan di Ostia. Prima giornata domani sera. Quando al Circolo di Via dello Stadio 6 di Tarquinia si affronteranno per il gruppo A la formazione locale ed il Circolo del capoluogo. Il gruppo tarquinese Red si recherà al Crrcolo King d’Artagnan di Ostia (panni verdi nella location di Via Isole del Capo Verde 92).



foto di repertorio