Campionati Mondiali Paralimpici Apnea Nuoto Pinnato, Eleonora Guasconi “sbanca”: 3 record del mondo

Grosseto: Tre gare, tre ori iridati e altrettanti record mondiali: Eleonora Guasconi, atleta di Albinia, è riuscita a vincere tutto il possibile in occasione dei Campionati Mondiali Paralimpici di Apnea e Nuoto Pinnato in corso di svolgimento a Lignano Sabbiadoro (UD). La FIPSAS, in collaborazione con la ASD Pinna Sub San Vito e sotto l’egida della CMAS, ha organizzato questo attesissimo evento.

La tripletta è arrivata nelle seguenti gare: 25 metri apnea con il tempo di 11’’ e 38, 100 metri pinne percorsi in 1’ 04’’ e 33 e 200 metri pinne effettuati in 2’ 25’’ e 02. «Questo è il risultato degli allenamenti, duri, tra piscina e mare: sono felicissima perché ho centrato gli obiettivi che mi ero prefissata. Meglio di così – ha aggiunto la giovane atleta azzurra – non poteva andare e torno a casa con la convinzione che questo è solo l’inizio».