Campionati del mondo di Robocup in Olanda: il team del Manetti-Porciatti all’8° posto al mondo

Oggi momento cruciale per l’accesso alle finali mondiali.



Grosseto: Go For Broke, la squadra di Robocup Junior del Polo Tecnologico Manetti Porciatti, campione d’Italia 2024, vince tutte le gare della seconda giornata del campionato del mondo che si gioca a Eindhoven in Olanda. Accompagnati dai professori Emanuele Formichella e Arianna De Pietro, i ragazzi del team Riccardo Brogelli, Stefano Rocchi, Lucia Cortino e Alessandro Di Lorenzo hanno battuto la squadra italiana di Verbania (ripescata come quella di Roma) per 10 a 8, ma il momento eclatante per i nostri robot è stato quello contro la squadra degli Stati Uniti d’America.

Sembrava di essere davanti alla disputa tra Davide e Golia, visto che i robot a stelle e strisce, erano dotati di AI e del costo dieci volte superiore a quelli maremmani. Alla fine il risultato ha premiato i nostri portacolori con un sonoro 26 a 2 che ha lasciato poco scampo alla superpotenza. Della serie l’intelligenza naturale batte quella artificiale 26 a 2. I successivi match ci hanno visti ancora vincere contro la squadra di Roma e contro il Giappone per 16 a 6. Così alla fine una prima giornata iridata che ci aveva visto soccombere in tre partite su quattro, al termine della seconda siamo all’ottavo posto al mondo con 15 punti, pronti a dare tutto nella terza giornata di gare con le Technical Challenge per risalire posizioni e avere garantito l’accesso alle finali mondiali.