Campi estivi: Scarlinando è stato un successo

Scarlino: I campi estivi promossi dal Comune di Scarlino hanno ottenuto anche quest’anno un importante riscontro da parte delle famiglie e dei piccoli scarlinesi. I bambini dai 3 ai 12 anni hanno partecipato con interesse alle tante attività in programma, tra cui i laboratori in collaborazione con i Musei di Scalino che hanno fatto conoscere loro la storia del Comune, le lezioni di tiro con l’arco con l’associazione scarlinese Gherardo Leonardo D’Appiano e non solo. I ragazzi sono stati a contatto con gli asini amiatini dell’allevamento delle Bandite di Scarlino grazie al supporto dell’associazione Asiniamo e si sono divertiti al parco avventura del Puntone, Tasso Scatenato. «L’obiettivo era, oltre a far trascorrere loro giornate piacevoli, far scoprire ai bambini la nostra cultura e il nostro ambiente e soprattutto stimolare la loro curiosità ed il loro interesse verso la storia e la bellezza del nostro centro storico – spiega il vicesindaco Michele Bianchi –: e devo dire che siamo riusciti a raggiungere lo scopo. I ragazzi hanno potuto avvicinarsi ai nostri musei, alle tradizioni scarlinesi come quella del tiro con l’arco, all’ambiente che ci circonda conoscendo l’allevamento di asini delle Bandite. Non è mancato il divertimento e siamo molto soddisfatti. Vogliamo ringraziare la cooperativa Arcobaleno, che ha gestito i campi estivi, la cooperativa Zoe che gestisce i Musei di Scarlino, il Tasso Scatenato, l’Asd

Gherardo Leonardo D’Appiano, Asiniamo, Angelino spa e Cir Food e chiaramente l’ufficio Scuola che ha coordinato ogni passaggio».

“Scarlinando” si integra con il progetto “Il cielo è di tutti” che coinvolge i Comuni di Follonica, Massa Marittima, Gavorrano, Scarlino, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada tramite il prezioso partenariato della Conferenza zonale per l’istruzione delle Colline Metallifere, e la cooperativa Arcobaleno è capofila del progetto.