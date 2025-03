Camera Commercio, le imprenditrici si raccontano alle nuove generazioni

Terza edizione di ‘Storie di vita’, l’iniziativa della Camera di Commercio con gli istituti scolastici superiori per promuovere la parità di genere

Grosseto: La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha organizzato oggi, 27 marzo, la terza edizione dell’evento “Storie di vita - Donne imprenditrici si raccontano”, pensato per sensibilizzare le giovani generazioni sulla parità di genere, attraverso la testimonianza diretta delle imprenditrici.

Questa mattina nella sede di Grosseto della CCIAA oltre sessanta tra studentesse e studenti delle classi terze dell’Istituto superiore V. Fossombroni di Grosseto hanno ascoltato la voce di quattro donne, che si sono messe in gioco per raccontare i loro percorsi di vita professionale e personale.

Ad aprire la mattinata i saluti di Francesca Marcucci, componente della giunta camerale e presidente del Comitato consultivo imprenditoria femminile della CCIAA e di Michele Lombardi, Dirigente Servizi per la promozione e la regolazione dell’economia e del mercato della Camera Maremma e Tirreno.

“Queste iniziative che la Camera porta avanti dal 2023 con le classi dei territori, sono fondamentali per rompere gli stereotipi che ancora condizionano sia uomini che donne e a causa dei quali si pongono limiti sulla vita professionale e personale. – ha detto Francesca Marcucci – Per questo è davvero importante lavorare con le nuove generazioni da un punto di vista culturale, facendo passare messaggi diversi dagli stereotipi di genere attraverso storie reali di donne, che ringrazio per la partecipazione. Si tratta di una delle azioni concrete per la parità nell’ambito del percorso che la Camera porta avanti da tempo e che ha permesso di ottenere recentemente la certificazione per la parità di genere, a dimostrazione dell’impegno reale dell’ente per le pari opportunità”.

Queste le imprenditrici che hanno partecipato all’evento: Chiara Carratelli - Diacron International; Sara Scarpelli - Edilizia Commerciale Bigmat; Beatrice Mancini - Innesto Lab; Clizia Trani - Close to dreams.