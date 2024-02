Cambio di direzione al Tirreno, Giani: "I migliori auguri a Marcacci, ottimo il lavoro di Tancredi"

Firenze: “Invio il migliore augurio al nuovo direttore del Tirreno, Cristiano Marcacci, che subentra a Luciano Tancredi alla direzione dello storico giornale livornese, voce fondamentale nel dibattito democratico in Toscana. Voglio ricordare che l'attuale Tirreno, sorto nel 1877 come Telegrafo, è da sempre una fucina di talenti giornalistici e Marcacci, nato e cresciuto professionalmente all’interno del giornale, è uno di questi. Il suo subentro a Tancredi, cui va sottolineata la capacità di aver guidato molto bene il giornale in una fase delicata in cui si è registrata anche un’espansione territoriale dello stesso, va a confermare la tradizione di un quotidiano di stampo regionale che intende avere davanti a sé un importante futuro”.



Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è espresso nel salutare l'avvio, prevista per oggi, giovedì 1° febbraio, della direzione di Cristiano Marcacci al Tirreno di Livorno in sostituzione di Luciano Tancredi che rimane nel gruppo Sae in qualità di direttore editoriale. A Tancredi il presidente Giani augura “il meglio per il delicato compito che andrà a svolgere in qualità di direttore editoriale”.

Tra le sfide vinte dal Tirreno sotto la direzione di Tancredi, oltre all’apertura dell’edizione di Firenze, vi è sicuramente l’implementazione della versione on-line del giornale.