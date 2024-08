“Calici di Stelle a Montepulciano”: tutti gli abbinamenti enogastronomici della serata

Eccellenze della Toscana e Valdichiana Senese in vetrina e in degustazione per l’edizione 2024 dell’evento, fra novità e conferme



Montepulciano: Non di solo vino è composta la proposta enogastronomica di “Calici di Stelle a Montepulciano”: la serata del 10 agosto vuole essere una vetrina per i sapori della Valdichiana Senese tutta, insieme al Vino Nobile di Montepulciano DOGG e al Rosso di Montepulciano DOC.

Anche per l’edizione 2024 dell’evento organizzato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, in collaborazione con il Comune di Montepulciano, viene riproposta la formula in tre modalità di degustazione: itinerante, guidata e a cena nelle Contrade del Bravìo delle Botti di Montepulciano, ognuna con una sua connotazione peculiare per scoprire l’enogastronomia locale.

La degustazione itinerante, la formula “classica” dell’evento, che prevede i banchi di assaggio fra le vie del centro storico, amplia la propria proposta confermando anche per il 2024 lo spazio cocktail in Piazza Grande, dove il Rosso di Montepulciano DOC si sposa con il vermouth. Per sorseggiare il cocktail è necessario l’acquisto del coupon stella valido per 5 degustazioni (3 di Vino Nobile di Montepulciano e 2 a scelta tra cocktail e Rosso di Montepulciano), effettuabile solo la sera dell’evento nei desk dedicati, al costo di €15. Il Vermouth Senera è una produzione a km0 della Fattoria Sella Nera, piccola azienda agricola biodinamica situata fra Montepulciano e Pienza.

Passeggiando lungo il centro storico poliziano, da non perdere di vista questo 10 agosto anche una delle novità dell’edizione 2024: il gelato al Vino Nobile di Montepulciano realizzato artigianalmente dalla Gelateria Naturale Salamoia, da gustare presso lo stand dedicato in Via Ricci, a pochi passi da Piazza Grande.

Prodotti più tradizionali quali la carne Chianina IGP, il prosciutto toscano, l’olio extravergine di oliva toscano IGP e il pecorino toscano accompagnano il Vino Nobile di Montepulciano DOCG durante le degustazioni guidate nelle esclusive location della Terrazza di Vicolo del Leone e del Loggiato della Canonica di San Biagio. Quest’ultima degustazione si svolge in collaborazione con due Consorzi di tutela: il Consorzio dell’Olio Toscano IGP e il Consorzio del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP.

I prodotti agricoli in abbinamento al vino sono forniti da produttori del circuito Vetrina Toscana: la Macelleria Ricci di Trequanda, la Valdichiana Carni di Sinalunga, il Caseificio Sanguineto ed il Frantoio Buraschi (entrambe aziende di Montepulciano), a riprova della volontà dell’evento di valorizzare le produzioni gastronomiche di qualità realizzate dai piccoli produttori della Valdichiana Senese tutta.

<< Le collaborazioni con i produttori agricoli del territorio rappresentano un arricchimento importante per la proposta della serata. – afferma il Presidente della Strada Doriano Bui - “Calici di Stelle a Montepulciano” diventa così un evento enogastronomico di ampio respiro, che si inserisce nel contesto di una promozione unitaria della destinazione Valdichiana Senese>>.

Le degustazioni guidate si svolgono su due turni (ore 19 o 21:30), dalla durata di un’ora e mezzo circa ciascuno. La professionalità dei sommelier Fisar e la testimonianza dei produttori vitivinicoli arricchisce questa suggestiva esperienza di degustazione. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito ufficiale di “Calici di Stelle a Montepulciano”, al costo di €25 a persona.

Da ultimo, la degustazione a cena nelle Contrade del Bravìo delle Botti permette di acquistare in contrada la bottiglia di Vino Nobile o Rosso di Montepulciano, al costo rispettivamente di €20 e €10. I rossi poliziani possono essere gustati in abbinamento ai piatti tipici del territorio, preparati secondo le ricette tradizionali nelle cucine delle 8 Contrade di Montepulciano, grazie alla sinergia con queste ultime e con il Magistrato delle Contrade del Bravìo delle Botti di Montepulciano.

Ma “Calici di Stelle a Montepulciano” è reso possibile anche grazie alla collaborazione con altre realtà attive sul territorio: quali Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, Misericordia di Montepulciano, Associazione Vigilanza Civile Ambientale, Croce Rossa Italiana, Bruscello Poliziano, Parrocchie di Montepulciano, Banca Tema, Rubeca Motori, Conad Montepulciano, AssiCoop Toscana, Carratelli Real Estate e Carratelli Wine, Estra Energia.

È possibile trovare tutte le informazioni relative all’evento sul sito: www.calicidistellemontepulciano.it