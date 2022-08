Calici di stelle a Massa Marittima

Il 10 agosto al Cassero Senese, dalle 20 alle 24, ingresso da piazza Matteotti, Torre del Candeliere



Massa Marittima: Nella splendida Massa Marittima torna “Calici di Stelle”, la kermesse in notturna dedicata alla degustazione dei vini del territorio, in programma mercoledì 10 agosto, dalle 20 alle 24, al Cassero Senese, con ingresso da piazza Matteotti. L'assaggio dei vini sarà accompagnato dalla musica dal vivo e da una piccola degustazione di prodotti tipici.

Quest’anno sono oltre 80 le etichette proposte da 16 aziende del territorio, protagoniste assolute della serata. L'evento, che a livello nazionale è promosso dal Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, a Massa Marittima viene organizzato dalla Strada del Vino e dei Sapori Monteregio, con la collaborazione del Comune di Massa Marittima, Terzieri Cittànuova, Cittavecchia e Borgo, Slow food Condotta Monteregio, la pro loco, la delegazione grossetana dell’Ais e l’Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere.





“Per il Comune di Massa Marittima l'evento ha lo scopo di promuovere il vino come prodotto locale di altissima qualità con la Doc Monteregio. – commenta il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini – Dopo diverse edizioni realizzate in piazza, dallo scorso anno la Strada del Vino ha scelto la suggestiva location del Cassero, più raccolta, per focalizzare meglio l’attenzione sul vero protagonista della serata, il vino, e sulle aziende che lo producono. Al tempo stesso la nuova location è un incentivo in più per visitare anche la parte alta della città, spingendosi oltre la piazza, in un contesto architettonico di grande valore che sono certo i turisti dopo aver effettuato la degustazione, non vorranno mancare di visitare.”

La doc Monteregio nasce nel 1994 e si riferisce ai vini rosso, bianco, rosato, novello, vinsanto e riserva, prodotti in un’area delle Colline Metallifere dell’Alta Maremma Grossetana, che si estende dai comuni di Massa Marittima e Monterotondo Marittimo e in parte dei comuni di Follonica, Scarlino, Gavorrano, Roccastrada e Castiglione della Pescaia. “Questa zona – aggiunge il sindaco Marcello Giuntini - vanta una lunga tradizione vitivinicola e uno storico rapporto con il vino che affonda le sue radici nella civiltà etrusca e che oggi ha raggiunto livelli di eccellenza grazie alle più avanzate tecniche di coltivazione della vite e di vinificazione adottate dalle aziende. La Strada del Vino, costituitasi alla fine degli anni ’90, ha il merito di aver dato in tutti questi anni un contributo fondamentale alla promozione del paesaggio vitivinicolo e delle eccellenze enogastronomiche locali, al turismo del vino e del buon vivere.”

Per accedere all’area di degustazione dei vini il costo è di 20 euro a persona. Verrà consegnato il kit di degustazione composto da calice e porta calice.

Queste le aziende presenti con le loro bottiglie: Campo Bargello; Cacciagrande, Bicocchi Wine; I Campetti; La Cura; La Pierotta; Le Sedici; Morisfarms; Podere Cigli; Podere Montepozzalino; Rocca di Frassinello; Serraiola; Tenuta del Fontino; Azienda Valentini; Rosae Maris; Podere La Pace.