Calendario natalizio: tutti gli eventi di Capalbio

Capalbio: Sarà un calendario natalizio ricco di appuntamenti quello che andrà in scena a Capalbio. Si comincia sabato 14 dicembre, alle ore 17.30, con la benedizione del presepe e l’accensione delle luci dell’albero di Natale in piazza della Pieve di San Nicola e, a seguire, l’aperitivo in piazza Pier Luigi Vigna. Il doppio appuntamento è promosso dal Ccn di Capalbio. “Siamo davvero felici – commenta l’assessore alla Cultura Patrizia Puccini – per i tantissimi appuntamenti promossi sul territorio dalle varie realtà locali. Il calendario coinvolgerà sia gli adulti che i bambini, sia i residenti che i visitatori, animando uno dei momenti più lieti dell’anno”.

Mercoledì 18, alle ore 20.45, si terrà il burraco al Circolo Arci Il Giardino, mentre venerdì 20 dicembre, sempre al solito orario e al solito posto, sarà la volta della briscolata. Sempre il 20 dicembre, alle ore 17, si terranno i laboratori per i bambini al campo sportivo di Borgo Carige e alle 20.30 ci sarà la cena.

Sabato 21 dicembre, alle 20.45, sempre al Circolo Arci Il Giardino si svolgerà nuovamente il burraco e la panfortata, mentre al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, alle ore 21, ci sarà lo spettacolo “Tributo alla musica italiana” di AltaVox academy. Si prosegue lunedì 23 dicembre, alle ore 15 in piazza Aldo Moro, con “Arriva Babbo Natale a Capalbio Scalo”, un evento promosso da #capalbiogiovani.

Si ricorda, inoltre, che tutti i pomeriggi che vanno dall’8 al 24 dicembre si tiene il mercatino di Natale alla “Casetta di #capalbiogiovani” a Capalbio Scalo. Venerdì 27 dicembre si terrà al Circolo Arci Il Giardino, alle ore 20.45, la briscolata e sabato 28 dicembre, al solito posto e alla solita ora, sarà la volta del burraco. “A nome dell’Amministrazione – commenta l’assessore all’Associazionismo Federico Bordo – ringrazio tutte le realtà locali che hanno collaborato per la realizzazione del calendario. Le associazioni, ognuna con le proprie caratteristiche, forniscono al territorio un valore prezioso e inestimabile”.

Domenica 29 dicembre, alle ore 15, è in programma la tombolata al Circolo Asd Borgo Carige, mentre lunedì 30 dicembre, alle ore 20.45, ci sarà la panfortata al Circolo Arci Il Giardino. Sempre lunedì 30 dicembre, alle ore 21, si terrà nella chiesa di Borgo Carige il concerto di Natale di AltaVox academy. Martedì 31 dicembre, alle ore 20, ci sarà il “cenone” al campo sportivo di Borgo Carige, così come alle 21 al circolo del Chiarone (solo per i soci).

Il 3 gennaio si terranno la briscolata, alle 20.45 al Circolo Arci Il Giardino, e il “Mercante in fiera”, alle 20.45 al campo sportivo di Borgo Carige. Per il 4 gennaio abbiamo ancora un doppio appuntamento: alle 20 ci sarà la cena con serata con musica al campo sportivo di Borgo Carige e alle 20.45, invece, si svolgerà il burraco al Circolo Arci Il Giardino. Il 5 gennaio, in tutte le piazze del comune di Capalbio, grazie al Circolo Arci Il Giardino, ci sarà, a partire dalle ore 17, un evento legato all’Epifania, mentre il 6, alle ore 15, grazie all’organizzazione di #capalbiogiovani, si terrà “Arriva la Befana” al Centro civico Auser, con successiva tombolata.

Ogni associazione organizzatrice dei singoli eventi curerà la comunicazione degli stessi, fornendo puntualmente maggiori informazioni. Nei prossimi giorni, infine, sarà svelato anche il programma delle proiezioni al Nuovo cinema Tirreno.