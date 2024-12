Cultura Calendario manifestazioni per le prossime festività a Porto Ercole 7 dicembre 2024

Monte Argentario: Casa di Babbo Natale sul Lungomare A. Doria n. 58 (sotto lo stabile delle vecchie scuole) sarà presente nelle date prenatalizie ( 7-8-14-15-21 e 22) per ricevere le richieste dei bambini a fare una foto con loro, solo per la giornata inaugurale ci sarà un ospite di eccezione: Mamma Natale. Bancarelle solidali del Girotondo con oggetti realizzati a mano dai bambini e dai volontari dell'associazione ( presenti per tutto il periodo delle festività) Bancarelle solidali dell'ass. Diportisti Porto Ercole Castagnata a cura del Rione Santa Caterina Esibizione degli acrobati di strada del Circo Verde Ore 18:00 accensione luminarie 8 dicembre : parte la macchina del cioccolato itinerante, all'interno un ambiente caldo e festoso accoglierà grandi e piccoli per vivere tutti insieme la magia del Natale. 14 dicembre : esibizione degli alunni della scuola musicale Don Milani di Orbetello, al termine pandoro per tutti 15 dicembre : Giro in Pony per bambini con la fattoria didattica Lungo Albegna Momenti teatrali con le favole di Natale a cura della compagnia I Teatroattratti di Orbetello e Compagnia Teatrale "Le Grotte" di Porto Ercole 20 dicembre apertura straordinaria della Casa di Babbo Natale Favola di natale: il ruggito di natale con la compagnia teatrale di Orbetello I Teatroattratti tombolata per bambini e pandoro per tutti 6 gennaio : tradizionale distribuzione delle calze ripiene di dolciumi ore 18:00 nella Chiesa S.Erasmo il Coro Ager Cosanus nel Concerto di Natale Presepe Vivente da piazza S.Barbara attraverso i suggestivi vicoli del paese vecchio nei giorni 26 dicembre – 4 – 5 – 6 gennaio 2025 ore 16:30 / 19:00

