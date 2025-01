Calenda a Grosseto: inizia dal capoluogo maremmano tour toscano per la mozione "Nati per correre"

Grosseto: "Partirà dalla città di Grosseto il tour toscano che il fondatore e Segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, ha organizzato per aprire la campagna congressuale nazionale che sta interessando Azione in questi mesi. Domenica 19 Gennaio alle ore 16:00, presso la Sala Pegaso del palazzo di Provincia a Grosseto, il leader nazionale di Azione incontrerà iscritti e simpatizzanti per un evento incentrato sul futuro del partito. Perché come spiega Calenda "un partito vive se ogni singolo giorno osserva le problematiche, ascolta i bisogni delle persone e si interroga, studia e prova a dare risposte".

"Abbiamo lavorato bene per questo congresso, necessario per portare maggiore chiarezza sul futuro del partito. Un lavoro fatto con umiltà e determinazione, persona dopo persona. Siamo ripartiti dall'ascolto e dal rapporto diretto con i nostri concittadini, che da troppi anni cercano risposte in una politica divisa tra scontri ideologici, che di risposte non riesce a darne a sufficienza"

Oltre al sostegno del Segretario Grassi, a quello del presidente dell'assemblea provinciale Giuseppe Monaci, dei responsabili enti locali Felicia Ammendola e Paolo Bastianini, del responsabile tesseramento Marco Azzolini, del tesoriere regionale Alfredo Valerio, insieme a molti altri membri del direttivo, Calenda potrà contare sul sostegno dei referenti di tanti territori della provincia.

“L’impegno nella politica richiede passione e costanza, in questi 5 anni abbiamo vissuto gioie e dolori ma abbiamo sempre lavorato strenuamente e costruito un rapporto di massima fiducia con i territori che sono stati sempre l' assoluta priorità. Sono sicurissimo che il lavoro di questi anni verrà ampiamente ripagato”

"Come Segretario Provinciale auspico per tutti noi un congresso cristallino, sereno e appassionato, in grado di rafforzare il partito e tale da superare con maturità politica la fase di confronto, per proseguire spediti un lavoro che vada oltre l'autoreferenzialità. Subito dopo il congresso riprenderemo infatti il lavoro di radicamento iniziato a Grosseto nel 2020 che già ha portato ottimi risultati e ne porterà ancora". termina la nota di Azione Grosseto.