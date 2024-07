Caldo, Fedagripesca Toscana: "Capiamo decisione Regione, giusta la salvaguardia della salute"

Firenze: "La salute dei lavoratori va sempre salvaguardata, per questo capiamo la decisione della Regione Toscana di vietare le attività nel settore agricolo e florovivaistico nelle ore più calde". A dirlo è Fabrizio Tistarelli, Presidente di Fedagripesca Toscana, commentando l'ordinanza emessa dalla Regione Toscana in vista dell’ondata di caldo.

“Le cooperative sono in prima linea nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori agricoli e florovivaisti - dice Tistarelli - e non c'è dubbio che il caldo intenso di questi giorni, che peggiorerà nei prossimi, sia un problema per chi lavora all'aperto tutto il giorno”.