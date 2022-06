Caldo, con "afa" record di notti insonni

I trucchi per dormire di Coldiretti.



Firenze: Caldo eccezionale, afa e notti tropicali tengono svegli un toscano su cinque. Sono circa 700 mila i cittadini toscani che soffrono d’insonnia a causa delle elevate temperature che provoca conseguenze sul loro stato psicofisico. A stimarlo è Coldiretti Toscana in riferimento al record dei 40 gradi registrati a Firenze Peretola che batte ufficialmente il precedente record di temperatura massima registrato nel giugno 2019 (+39 gradi).

Per garantirsi un riposo più tranquillo nonostante l’afa – spiega Coldiretti Toscana – è importante non sbagliare l’alimentazione. Cibi come pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, cipolla, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte fresco caldo e frutta dolce come pesche e nettarine – sottolinea la Coldiretti regionale – possono venire in soccorso per favorire il sonno. Sconsigliati invece gli alimenti conditi con molto pepe e sale, ma anche con curry, paprika in abbondanza ed anche patatine in sacchetto, salatini e minestre con dado da cucina veri nemici del riposo che le alte temperature rendono più difficile. Attenzione però anche a caffè e superalcolici che spesso accompagnano le serate in compagnia nei luoghi di vacanza che – precisa Coldiretti Toscana – sono considerati a “rischio” per chi vuole trascorrere tranquillamente la notte nelle braccia di Morfeo.

L’attenzione all’alimentazione è particolarmente importante nei soggetti a rischio come gli anziani ed i bambini, per i quali è importante idratarsi con acqua e con frutta e verdura ricche di liquidi. Per un buon riposo – sottolinea Coldiretti Toscana – bisogna poi considerare che ci si addormenta difficilmente a digiuno o comunque non sazi, ma anche nei casi di eccessi alimentari, in particolare con cibi pesanti o con sostanze eccitanti.

Il trucco per dormire consiste nello scegliere cibi che – evidenzia Coldiretti Toscana – contengono, triptofano, un aminoacido che favorisce la sintesi della serotonina, il neuromediatore del benessere e il neurotrasmettitore cerebrale che stimola il rilassamento. La serotonina aumenta con il consumo di alimenti con zuccheri semplici come la frutta dolce di stagione mentre tra le verdure – ricorda ancora la Coldiretti regionale – al primo posto la lattuga seguita da radicchio, cipolla e aglio, perché le loro spiccate proprietà sedative conciliano il sonno.

Un bicchiere di latte fresco o tiepido, giusto prima di andare a letto, oltre a diminuire l’acidità gastrica che può interrompere il sonno, fa entrare in circolo durante la digestione elementi che favoriscono una buona dormita. Infine – conclude Coldiretti Toscana – un buon dolcetto ricco di carboidrati semplici ha un’azione antistress, così come infusi e tisane dolcificati con miele che creano un’atmosfera di relax e di piacere che distende la mente.