Calcio, vela, corsa, ciclismo e padel: la Maremma ospita i Campionati Sportivi degli Ingegneri d’Ita

Dal 5 all’8 settembre quattro giorni di competizioni a Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccastrada e Gavorrano. A competere saranno gli ingegneri provenienti da tutta Italia.



Grosseto: Dopo il successo della prima fase, che dal 6 all’8 giugno ha visto la partecipazione di 43 ordini provinciali per un totale di 1500 persone tra atleti e accompagnatori, la Maremma è pronta ad ospitare a settembre il momento conclusivo dei Campionati Sportivi Nazionali degli Ordini degli Ingegneri d’Italia. La manifestazione è organizzata dall’ordine degli ingegneri di Grosseto in occasione del 68° Congresso Nazionale Siena-Grosseto.

L’appuntamento per le fasi finali è dal 5 all’8 settembre: gli ingegneri provenienti da tutta Italia, si sfideranno nel calcio, in una regata velica anche per persone con disabilità, nel torneo di padel, nella Marcia verde, gara podistica di 11 km e nel Trofeo dello scalatore, gara ciclistica di 65 km. Quattro giorni di appassionanti competizioni che avranno come location le strutture sportive di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccastrada e Gavorrano.

“Siamo felici di aver portato in Maremma questo grande evento – afferma Enrico Romualdi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto – che si ripete edizione dopo edizione per riunire i professionisti del settore ingegneristico in un contesto che sia al tempo stesso informale e divertente, promuovendo la pratica sportiva e lo spirito di squadra. Per la Maremma sarà un'interessante occasione di promozione.”





“Abbiamo lavorato tenacemente in questi mesi per organizzare al meglio una manifestazione così complessa e articolata – prosegue il presidente Romualdi – e se ci siamo riusciti, è grazie alla fondamentale collaborazione di tante persone, a partire da tutte le componenti del Consiglio dell’ordine degli ingegneri di Grosseto che hanno messo passione ed impegno in questa entusiasmante sfida, fino alle amministrazioni comunali coinvolte e alla Provincia di Grosseto. Un ringraziamento speciale va al Consiglio nazionale dell’ordine degli Ingegneri che ha individuato le città Siena e Grosseto quali sede del congresso nazionale e dei campionati nazionali 2024. E un grazie a nome di tutto il Consiglio provinciale alle società sportive che hanno dimostrato amicizia e vicinanza all’ordine degli ingegneri, ai colleghi di Siena con cui ci siamo rapportati in questi mesi e ai nostri ospiti provenienti da tutta Italia.”

A Grosseto dal 5 all’8 settembre si disputeranno le fasi finali del campionato di calcio a 11, a 8 e a 5 in diverse strutture comunali, il calendario completo con le indicazioni delle squadre e dei campi è consultabile al seguente link: https://tinyurl.com/2sycm5cz e il campionato di padel al The village padel & tennis, con la partecipazione di 20 squadre. Le partite di padel maschili, maschili Over45, femminili e doppio misto si disputeranno durante i quattro giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20 circa.





A Castiglione della Pescaia sono tre gli eventi in programma.

Dal 5 all’8 settembre nelle acque antistanti il Molo di Levante a Castiglione della Pescaia si svolgerà, con la collaborazione del Club Velico castiglionese, il X° Campionato Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia di Vela, con imbarcazioni a vela monotipo “Este 24”. Il 7 e 8 settembre, grazie alla collaborazione con la Lega Navale Italiana, avrà luogo il II° Campionato Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia per la Classe HANSA 303.

Il 7 settembre presso il molo Cini, nella darsena comunale, si svolgerà il convegno "Il Mare è di tutti: gli Ingegneri per l’inclusione e la legalità" per un momento di riflessione sui temi dell’accessibilità, l’inclusione, la legalità e lo sport. Il programma è ancora in fase di definizione.

Negli stessi giorni delle manifestazioni sportive, la Lega Navale Italiana, in accordo con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, metterà a disposizione della cittadinanza, degli accompagnatori, dei regatanti e dei giurati due cabinati a vela appartenenti alla flotta del Mare di Legalità e dedicate al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ed al magistrato Francesco Coco, che saranno ormeggiati nelle acque antistanti il porto. Mare di Legalità è un contenitore di diverse iniziative trasversali ai compiti istituzionali della Lega Navale - quali la diffusione della cultura marittima, la promozione dello sport e della formazione nautica per tutti, l’inclusione sociale e la protezione ambientale - che prevede l’impiego per finalità di pubblico interesse di barche a vela confiscate alla criminalità organizzata e affidate alla Lega Navale Italiana che le ha riportate sulla “rotta della legalità” grazie all’impegno dei soci e con i propri fondi.

A Roccastrada sabato 7 settembre 66 ingegneri si sfideranno nella gara podistica Marcia verde, un circuito storico di km 11,150

A Gavorrano domenica 8 settembre la gara podistica Trofeo dello scalatore, un tragitto di 65 km caratterizzata da sette giri del circuito del Casone seguiti da un'ascesa verso Gavorrano.

Programma degli eventi sportivi

Campionato di calcio dal 5 all’8 settembre

Calcio a 11 e Calcio a 8 over 40: ottavi, quarti, semifinali e finali

Campionato di calcio a 5 over 50: semifinali e finali

Calendario campi e squadre consultabili al seguente link https://tinyurl.com/2sycm5cz.

Campionato di padel dal 5 all'8 settembre The village padel & tennis a Grosseto, con tornei maschili, maschili Over45 e femminili o doppio misto. Le partite si disputeranno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20 (indicativo)

Gara podistica sabato 7 settembre Roccastrada

Marcia Verde, una gara di 11,15 Km. Per informazioni: 380 6908206.

Gara ciclistica domenica 8 settembre Gavorrano

Trofeo dello Scalatore 65 km.

Gara velica Castiglione della Pescaia

Dal 5 all'8 settembre X° Campionato Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia di Vela, con imbarcazioni a vela monotipo “Este 24”

Dal 7 all’8 settembre II° Campionato Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia per la Classe HANSA 303.

L’evento è organizzato con i patrocini di Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Comune di Civitella Paganico, Comune di Castiglione della Pescaia, Comune di Gavorrano e Comune di Roccastrada.