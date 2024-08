Sport Calcio vacanze Educamp, da domenica 18 a giovedì 22 agosto una promozione per ragazzi comune Sorano 14 agosto 2024

Sorano: Durante l'Educamp residenziale è stata attivata un'opportunità per i ragazzi residenti a Sorano, solo di 50 euro (non saranno compresi i pasti) 20 ragazzi residenti nel comune di Sorano in età della scuola media ed elementare (preferibilmente quarta e quinta ) potranno partecipare al progetto sportivo Educamp formato "city " organizzato dall'"ASD Fossombroni e supportato dal comune di Sorano.

E' un progetto di tipo "multisportivo" a forte caratterizzazione ludica e con spaccato culturale ed ambientale. A tutti i partecipanti verrà consegnato un kit con maglietta cappellino e zaino. I ragazzi del Camp residenziale oltre a condividere le attività sportive, ricreative , ludiche, con i ragazzi ragazzi dell'Educamp city, pernotteranno , pranzeranno e ceneranno. Ecco il programma

- domenica ore 9.00 campo calcio S Quirico Sorano calcio Touch tennis Pallamano ore 11.00 incontro con i rappresentanti del Coni e responsabile scuola calcio US Grosseto

Ore 16 30 trekking via cave - Lunedì ore 9.00 campo calcio S Quirico Sorano Ore 12 00 Comune per presentazione del corso saranno presenti sindaco di Sorano Coni responsabile scuola calcio US Grosseto Maurizio Bruni ore 15 00 . attività in aula della scuola ( scacchi freccette giochi da tavolo ) Ore 16 30 terme di Sorano - Martedì ore 9.00 campo calcio S Quirico Sorano

ore 15 00 . attività ricreative scuola Ore 16 30 trekking Montevitozzo grigliata al lago - Mercoledì ore 9.00 campo calcio S Quirico Sorano

ore 15 00 . attività in aula della scuola ( scacchi freccette giochi da tavolo ) Ore 16 30 terme di Sorano - Giovedì ore 9.00 campo calcio S Quirico Sorano

Ore 12 00 consegna attestati partecipazione



