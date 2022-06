Calcio Under 18. Asd Ribolla e Virtus Maremma parte il progetto

Roccastrada: Nasce il progetto Under18, l'Asd Ribolla e la Virtus Maremma, società di puro settore giovanile che gestisce le squadre giovanili nel Comune di Roccastrada, in collaborazione per formare questa categoria che mancava da alcuni anni sul territorio.



Il progetto che trae le radici dal settore giovanile bianco/verde che il Ribolla calcio intende valorizzare i giovani calciatori in uscita della categoria Allievi prima dell'inserimento nel mondo dei "dilettanti" .

Il mister che guiderà la squadra sarà Roberto Ciampolini che ben conosce il gruppo dei ragazzi, la rosa sarà composta dalla squadra allievi Virtus che ha ben figurato nel campionato di competenza nella passata stagione sportiva e nei tornei primaverili, il team dirigenziale è già al lavoro per gli ultimi inserimenti di qualità nella rosa con l'obbiettivo di creare un gruppo da valorizzare negli anni.





«Basta pensare ad un dato statistico, oltre i 3/4 della rosa provengono direttamente dal settore giovanile bianco/verde, un lavoro rivolto alla qualità e alla formazione dei ragazzi con lo scopo di arrivare a una valorizzazione per il futuro inserimento dei calciatori nella rosa delle prime squadre. Non è solo un discorso di sviluppo tecnico ma anche di valori come quelli della coesione e dell'attaccamento alla maglia - spiega il Responsabile della comunicazione Virtus Luca Papini - tutto arriva grazie al percorso formativo, giorno dopo giorno, con il proposito di far emergere il talento e le capacità dei nostri giovani grazie al lavoro eccezionale dei nostri tecnici e del nostro staff».