Sport Calcio Serie D. Rocambolesca sconfitta del Grosseto a Terranova Traiana per 3-2 13 ottobre 2024

13 ottobre 2024 301

301 Stampa

Franco Ferretti

I biancorossi in vantaggio per 2-0, si fanno prima recuperare e poi superare consegnato la vittoria ai padroni di casa.

Grosseto: Brutta sconfitta, per come è maturata, quella rimediata dai torelli biancorossi nel campo del Terranova Traiana. I maremmani prima vanno in doppio vantaggio con reti di Cela e Singagliesi, poi si fanno recupera e superare dagli aretini. La rete della vittoria per il Terranuova porta la firma di Iaiunese che al 90’ minuto regala tre punti alla squadra di casa. Una sconfitta che per la squadra di Malotti proprio non ci voleva. foto di repertorio

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Calcio Serie D. Rocambolesca sconfitta del Grosseto a Terranova Traiana per 3-2 Calcio Serie D. Rocambolesca sconfitta del Grosseto a Terranova Traiana per 3-2 2024-10-13T19:00:00+02:00 119 it Calcio Serie D. Rocambolesca sconfitta del Grosseto a Terranova Traiana per 3-2. I biancorossi in vantaggio per 2-0, si fanno prima recuperare e poi superare consegnato la vittoria ai padroni di casa. PT1M /media/images/grosseto-orvietana-calcio-2024-1.jpg /media/images/thumbs/x600-grosseto-orvietana-calcio-2024-1.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 13 Oct 2024 19:00:00 GMT