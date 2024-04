Calcio serie D. 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞-𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐨: 𝐈𝐧𝐟𝐨 𝐛𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢

Grosseto: La societΓ informa i propri sostenitori che i tagliandi di settore ospiti per assistere all’incontro Pianese-Grosseto, in programma domenica 7 aprile 2024 ore 15.00 allo Stadio Comunale di Piancastagnaio saranno in vendita il giorno della partita al botteghino dell’impianto amiatino, sito in Piazza Spartaco Lavagnini lato β€œBar Stadio”.



La societΓ U.S. Pianese ha previsto un tagliando unico al prezzo di 15 euro. Ingresso gratuito fino ai 12 anni di etΓ compresi.

La biglietteria aprirΓ alle ore 13.45.

Foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri