Calcio serie D. Gli aggiornamenti sulla squadra e i convocati per trasferta di Seravezza

Grosseto: In vista della trasferta di domani a Seravezza, ecco le ultime novità sulle condizioni dell'Us Grosseto. Una notizia importante riguarda le condizioni di Sanyang, che venerdì prossimo si sottoporrà a un intervento di artroscopia per la pulizia del ginocchio. "L'intervento, - dicono dalla società - che sarà effettuato dal dott. De Angelis a Cattolica, sarà fondamentale per risolvere i problemi fisici che il giocatore lamenta da tempo. Per quanto riguarda i tempi di recupero, questi saranno valutati solo dopo l'operazione, ma ci aspettiamo un ritorno in campo il prima possibile".



"Barlettani per la gara contro il Seravezza sarà assente per motivi personali. - prosegue la nota - Buone, invece, le notizie per quanto riguarda Cela che rientrerà in gruppo a partire da martedì. Proseguono le cure e la rieducazione per Nunziati. Per il resto della squadra, tutti i giocatori sono a disposizione di mister Malotti, incluso Marzierli, pronto a dare il massimo per la squadra".





Questa la lista dei convocati da parte di mister Malotti:

Portieri: Massellucci Filippo, Pellegrini Luigi, Raffaelli Francesco.

Difensori: Angeli Lorenzo, Bolcano Daniele, Cretella Riccardo, Falasca Marco, Frosali Francesco, Grasso Filippo, Guerrini Lorenzo, Macchi Mattia.

Centrocampisti: Aprili Lorenzo, Sabelli Piergiorgio, Sacchini Samuele.

Attaccanti: Addiego Mobilio, Benucci Massimiliano, Boiga Nicolas, Fregoli Filippo, Marzierli Edoardo, Riccobono Gianni, Senigagliesi Luca.