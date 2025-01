Sport Calcio: il Grosseto chiude il 2024 imponendosi per 2-1 sul Tuttocuoio 1 gennaio 2025

1 gennaio 2025 290

290

Redazione

Grosseto: Nell’ allenamento congiunto contro il Tuttocuoio allo Stadio Leporaia di Ponte a Egola, il Grosseto chiude il 2024 imponendosi per 2-1. I ragazzi di Mister Consonni scendono in campo nel primo tempo così schierati: Raffaelli, Grasso, Dierna, Bolcano, Chrysovergis, Sacchini, Caponi, Sabattini, Addiego Mobilio, Marzierli, Senigagliesi. Al secondo minuto, i biancorossi vanno subito sotto, con un bel tap-in da distanza ravvicinata dell’ex Boiga, peraltro ancora sotto contratto con i nostri colori. Ci vuole bomber Marzierli al 40’ a riportare il risultato in parità con una botta incredibile da fuori area. Nel secondo tempo Consonni schiera: Piersanti (Lampret), Macchi, Bolcano, Nunziati, Chrysovergis, Cretella, Sacchini, Sabelli, Benucci, Sane, Senigagliesi. Al 51’ Sane chiude la partita segnando il gol del 2 a 1, dopo una bella triangolazione. Ottimo test contro un agguerrito Tuttocuoio, in una gara che è stata tutto fuorché amichevole. Ora due giorni di riposo e poi sguardo dritto al 5 gennaio: ci aspetta la trasferta a Orvieto. Seguici



