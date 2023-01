Sport Calcio giovanile: Inizio anno da incorniciare per l'U14 del Real Azzurra Etruria 9 gennaio 2023

Redazione Acquapendente: Inizio anno da incorniciare per la Categoria Under 14 regionale ASD Real Azzurra Etruria: vittoria esterna e prepotente rientro nel gruppo delle contendenti a raggiungimento obiettivo salvezza anticipata. I piccoli di Luca Fortuni e Federico Burla violano per 2-0 (in rete Giuliano Mareschi e Tommaso Pifferi nella foto) rettangolo di gioco del fanalino di coda GSD Pianoscarano 1949 in uno dei due recuperi Girone previsti in questa Domenica post-epifanica. 7 ora i punti in classifica dopo 8 partite (2 vittorie, 1 pareggio. 5 sconfitte), 9 le reti realizzate e 13 subite per un differenziale negativo di -4.



