Sport Calcio giovanile: Imprevisto Ko per l'Etruria 3 aprile 2023

3 aprile 2023

Redazione Acquapendente: Imprevisto Ko Etruria comunque indolore ai fini della corsa salvezza (erano e rimangono 9 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione). Versione prepasquale Alba Roma che onestamente non merita di essere definita fanalino di coda graduatoria. Doppietta di Cristofari, reti di Pilosio e Mariani, Cecchetti di intelligenza, Fiore (fotografia) paratutto. I viterbesi rispondono con la doppietta di Federico Ronca e la rete di Dascenzi. Billi e Tomasselli colpiscono la traversa, Franci, Marini pericolosi alla conclusione.



