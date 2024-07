Sport Calcio D. Sesto giorno di preparazione per gli uomini di mister Malotti a Reggello 27 luglio 2024

27 luglio 2024 173

Redazione

Grosseto: Sesto giorno di preparazione nel ritiro di Reggello per gli uomini di mister Malotti e ancora doppia seduta molto intensa, in vista del primo impegno di domani sera nel l’allenamento congiunto contro i padroni di casa del Reggello, con inizio fissato per le ore 20.30.

Ancora ai box il febbricitante Frosali e gli affaticati Sabelli, Benucci, Grasso e Angeli. E’ rientrato in gruppo Boiga e primo di giorno di allenamento per il neo acquisto Senigagliesi. Seguici



