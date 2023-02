Calcio. Convegno su "TUTELA DEI MINORI"

Grosseto: L'Invictasauro, invita tutti i Tecnici e Dirigenti delle Società, a partecipare al convegno, organizzato dal presidente della Asd Invictasauro Paolo Brogelli e dal Responsabile Tecnico della Scuola Calcio Maurizio Bruni , sul tema :TUTELA DEI MINORI , che si terrà sabato 18 Febbraio con inizio alle ore 10.00, presso il Centro Sportivo Frida Bottinelli Brogelli , posto a Grosseto via Lago di Varano 30.

Il relatore del convegno, sarà il Sig. Dominici Miredo Collaboratore del Settore Giovanile Scolastico del Comitato Regionale della Figc e responsabile del progetto sulla Tutela dei Minori. In considerazione dell'importanza del convegno, mirato alla tutela dei minori in ambito sportivo che si riferisce, da un lato a tutte le azioni preventive necessarie per ridurre al minimo le possibilità di danni o abusi e dall’altro alle strategie volte a garantire a tutti i bambini e le bambine la possibilità di giocare a calcio in un ambiente sicuro e di qualità.

Gli interessati, si dovranno prenotare la propria presenza presso la Asd Invictasauro nella persona di Maurizio Bruni, al nr. 338/8676233.