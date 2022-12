Calcio a 5, l'Under 19 dell'Atlante si prepara alla finale di Coppa Italia

Continua il momento d’oro dell’Under 19 dell’Atlante Grosseto che giovedì sera alle 19 al Palabombonera disputerà contro il Futsal Prato la finale del proprio girone di Coppa Italia Nazionale.



Grosseto: Stagione esaltante per la formazione dell’Under 19 dell’Atlante Grosseto guidata da Alessandro Izzo che, dopo l’ottimo campionato dello scorso anno, si sta ripetendo a suon di risultati, dato che arrivati al termine del girone d’andata, i giovani biancorossi sono al comando della classifica con 22 punti, seppur in coabitazione con il Fucecchio, hanno il miglior attacco con 56 gol realizzati e la miglior difesa con soli 14 reti subite, domenica scorsa, nel primo turno di Coppa Italia hanno battuto nettamente 4-0 il Pontedera e giovedì sera alle 19, al Palabombonera, ricevono la visita del Futsal Prato per giocarsi la finale del proprio raggruppamento in gara unica.

Sicuramente non sarà una partita semplice, dato che i lanieri nel corso del campionato sono andati sempre in crescendo, sono al quarto posto in graduatoria con 16 punti, hanno realizzato 41 reti e ne hanno subite 20 e i numeri sembrerebbero dare ragione ai ragazzi del presidente Iacopo Tonelli, oltre al vantaggio di disputare la finale tra le mura amiche, per il miglior piazzamento in classifica, ma sicuramente sarà una partita avvincente e sicuramente i numerosi spettatori che assieperanno il Palabombonera si divertiranno.

Ora andiamo a sentire mister Izzo al termine dell’allenamento del martedì sera.

D. Ciao Alessandro, domenica scorsa vittoria contro il Pontedera nel primo turno di Coppa Italia e giovedì sera la finale contro il Futsal Prato, che partita ti aspetti? «Ci vorrà molta attenzione e sappiamo cosa ci aspetta, noi stiamo facendo un grande campionato e la prima partita della stagione fu proprio contro i lanieri e terminò con un pareggio per 2-2. Ricordo che abbiamo subito il gol del pari a un minuto dal termine con Lessi a terra infortunato, che poi è stato fuori per un mese. Era la nostra prima gara insieme, adesso abbiamo più consapevolezza e certezze dei nostri mezzi, giovedì sera ci vorrà pazienza ed intensità per andare alle fasi finali della Coppa Italia Nazionale e i miei ragazzi faranno una super gara».

Ricordiamo che la formazione vincente approderà alla terza fase e per quanto riguarda l’Atlante Grosseto, in caso di successo, disputerà la prima partita a Roma giovedì 5 gennaio 2023 e il ritorno a Grosseto domenica 29 gennaio.

Questi i convocati da Alessandro Izzo, che si dovranno trovare al Palabombonera alle 17,30: Guarducci, Kacper, Serghej, Didac, Galeota, Agnelli, Cardone, Pittaro, Lessi, Poggiaroni.